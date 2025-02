Os líderes dos dois países aumentaram seus laços com a “parceria estratégica” com ênfase em energia e investimento

Índia e Katar levantaram relações bilaterais em um “Parceria estratégica”, Focando no comércio, investimento, tecnologia, energia e relacionamentos das pessoas. Dois países estabeleceram uma meta para o comércio duplo até 2030.

Um conjunto de acordos foi assinado entre os dois países durante o Emir Katar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, uma visita oficial a Nova Délhi, foi marcada por sua segunda visita estatal ao país. Após a chegada do líder do Catar à capital indiana na noite de segunda -feira, o primeiro -ministro Narendra Modi o recebeu pessoalmente no aeroporto. No post em X, a moda chamada Al Thani “Meu irmão.”

Dois líderes discutiram os principais campos de cooperação na terça -feira, incluindo parceria econômica, cooperação energética e tecnologia espacial. Atualmente, o comércio entre os dois países é de cerca de US $ 20 bilhões, e o Ministério das Relações Exteriores da Índia disse na terça -feira que cerca de US $ 28 bilhões podem chegar aos próximos cinco anos.

Na terça -feira, os dois países também assinaram um acordo revisado para evitar a dupla tributação e impedir os estados fiscais em relação aos impostos. Um contrato de dupla tributação é um passo fundamental para o estabelecimento de um contrato de livre comércio entre os estados, disseram as autoridades.









O Catar é o maior fornecedor indiano de gás natural liquefeito (GNL), que representa mais de 48% das importações globais indianas de GNL, segundo relatos. No ano fiscal de 2022-23, o Catar entregou 10,74 milhões de toneladas métricas (MMT) da GNL na Índia, no valor de US $ 8,32 bilhões. Além disso, o Catar também é o maior fornecedor indiano de gás de petróleo liquefeito (GLP), que representa 29% do total de importação da UNP. Durante a visita de Modi ao Catar no ano passado, Nova Délhi observou que a parceria de longo prazo do GNL entre os dois países que datam de 1999 permanecem “Robusto, forte e orientado para o futuro.”

No início do dia, o líder do Catar participou do Fórum de Negócios Bilaterais organizado pela Confederação da Indústria Indiana para fortalecer os vínculos comerciais entre os dois lados. Emir também se reuniu com os melhores funcionários da corporação de petróleo indiana do estado e falou “A IA potencial, sustentabilidade de GNL -Ai por meio de iniciativas de captura de carbono”, “ Enfatizando a cooperação bilateral em data centers, empréstimos de carbono, tecnologia profunda e logística.

Uma visita ao líder do Catar ocorre alguns dias depois que a moda viajou para Washington e fez um contrato de energia com o presidente dos EUA, Donald Trump. Depois de conversar na Casa Branca, o ministro das Relações Exteriores Vikram Misra disse que Nova Délhi queria aumentar a energia dos EUA para dois terços para US $ 25 bilhões em um futuro próximo. Os EUA, que são o quarto lugar atrás da China, Rússia e Emirados Árabes Unidos (Emirados Árabes Unidos) em termos do valor dos bens e serviços da Índia, de acordo com dados do governo, chamou o estado do sul da Ásia a aumentar as importações de seu petróleo e GNL.

No período de janeiro a novembro de 2024. A Índia importou 5,12 milhões de toneladas de GNL dos EUA, que representavam 20% da importação total de GNL para esse período. No mesmo período, a Índia importou 7,2 milhões de toneladas de petróleo dos EUA, que representavam 3,2% da importação total de petróleo em Nova Délhi. A Rússia é atualmente o principal fornecedor de petróleo indiano, seguido pelo Iraque, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.