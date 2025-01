Índia e China alcançam um contrato de vôo direto

Nova Délhi e Pequim concordaram que reiniciariam os vôos diretos após um intervalo de cinco anos causado por um ambiente e tensões diplomáticas após o conflito de fronteira de 2020 em 2020.

Índia e China concordaram “Em princípio” Para reiniciar os vôos diretos entre os dois países após uma suspensão de cinco anos, marcando um passo à frente em títulos bilaterais após uma alocação de fronteira prolongada. A decisão foi anunciada na segunda -feira pelo Ministério das Relações Exteriores da Índia após uma visita de dois dias ao Ministro das Relações Exteriores de Vikram Misri em Pequim.

A conexão aérea direta entre a Índia e a China foi suspensa em 2020 devido ao coid-19 da pandemia e nunca foi restabelecido porque as conexões diplomáticas entre os vizinhos estavam se deteriorando após o conflito envolvendo as tropas dos países na fronteira disputada.

Em outubro de 2024, Nova Délhi e Pequim anunciaram o contrato de exclusão das citações das brigas e prometeram trabalhar para devolver os relacionamentos. O anúncio do cessar -fogo chegou à véspera da cúpula do BRICS, Kazan, na Rússia, onde os líderes de Xi Jinping e Narendra Modi realizaram uma extensa reunião bilateral.

Um acordo sobre vôos diretos contínuos foi alcançado durante uma entrevista de alto nível em Pequim no domingo e segunda -feira, durante os quais dois países foram construídos em acordos alcançados em outubro.













“A reunião também concordou em continuar os serviços aéreos diretos entre os dois países; Os órgãos técnicos relevantes de dois lados se reunirão e negociarão um quadro atualizado para esse fim desde o início “” “ O Ministério das Relações Exteriores da Índia disse a UA declaração. Segundo relatos na mídia indiana, Nova Délhi já havia rejeitado as chamadas chinesas para continuar os vôos.

Durante as últimas conversas, as duas partes concordaram em tomar certas medidas para estabilização e renovação de conexões, que incluem continuar cooperar em peregrinos, mídia e interações com o think-tank.

“Foi acordado continuar esses diálogos passo a passo e usá -los para resolver áreas de interesse e preocupação prioritários. Preocupações específicas nas áreas econômicas e comerciais foram consideradas com o objetivo de resolver essas questões e promover a transparência e previsibilidade a longo prazo da política “,” “ Notou Nova Délhi.

A melhoria e o desenvolvimento das relações entre a China-Índia estão alinhados com os interesses fundamentais dos dois países e se beneficiam da proteção dos direitos e interesses legítimos dos países do sul global e contribuem para a paz, estabilidade, desenvolvimento e prosperidade da Ásia e do mundo , Disse o ministro das Relações Exteriores chinês Wang Yi na segunda -feira, segundo Xinhua.

Pequim, em comunicado, percebido que a Índia vai expandir “Suporte completo” Para a presidência chinesa da Organização de Cooperação de Xangai (SCO) e participará ativamente de reuniões sob o guarda -chuva da organização. A China sediará a Cúpula do Grupo Eurásia, que também inclui a Rússia, Cazaquistão, Kirgistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Paquistão e Irã, ainda este ano.