Índia e França discutem cooperação em questões nucleares civis de alta tecnologia antes da visita de Modi em fevereiro

O secretário de Relações Exteriores, Vikram Misri, com a secretária-geral do Ministério francês para a Europa e Relações Exteriores, Anne-Marie Descôtes, durante as consultas do Ministério das Relações Exteriores Índia-França em Paris, em 21 de janeiro de 2025. Foto: X/@MEAIndia via PTI

A Índia e a França concordaram em aumentar a cooperação em “setores de alta tecnologia”, enquanto altos funcionários realizavam consultas do Ministério das Relações Exteriores em Paris e discutiam questões de cooperação nuclear civil há muito pendentes antes da visita do primeiro-ministro Narendra Modi no próximo mês.

Uma delegação, liderada pelo Secretário dos Negócios Estrangeiros Vikram Misri, incluindo o recém-nomeado Embaixador da Índia em França, Sanjeev Singla, reuniu-se com a Secretária-Geral francesa para a Europa e os Negócios Estrangeiros, Anne-Marie Descôtes, e com o Ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Noël Barrot.

Modi viajará a Paris para uma Cúpula de Ação sobre Inteligência Artificial nos dias 10 e 11 de fevereiro. Os funcionários também discutiram o programa bilateral e a agenda do Primeiro-Ministro durante a visita. Na semana passada, um ministro francês anunciou que a Índia iria “co-presidir” a cimeira.

Misri e Descotes realizaram uma reunião do Grupo de Trabalho Especial Índia-França sobre Energia Nuclear Civil, que foi decidida durante a visita de Macron à Índia em Janeiro passado. Na declaração conjunta emitida há um ano, os dois lados concordaram em convocar o Grupo de Trabalho Especial “dentro de três meses”.

projeto jaitapur

Notavelmente, as conversações entre as duas partes não resolveram as questões relacionadas com o muito adiado Projecto de Energia Nuclear de Jaitapur, em Maharashtra, apesar de uma oferta técnico-comercial revista feita pela empresa energética francesa EDF (Electricité De France) em 2022.

A Índia e a França assinaram um acordo nuclear civil em 2008 e assinaram o primeiro memorando de entendimento para a usina de Jaitapur de 990 MW em 2009. As autoridades disseram que o alto custo do projeto, os atrasos no tempo e o impasse contínuo sobre a lei da lei de responsabilidade civil da Índia (Lei de Danos por Responsabilidade de Energia Nuclear) , 2010) estão entre as questões ainda em debate no projeto Jaitapur, mesmo quando a Índia e a França procuram cooperar no futuro no desenvolvimento de um pequeno reator modular.

Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que os dois lados mantiveram conversações sobre uma série de áreas de cooperação bilateral, incluindo “defesa, energia nuclear civil, espaço, cibernética e inteligência digital e artificial”.

“Ambos os lados concordaram em expandir a parceria bilateral nas áreas dos sectores de alta tecnologia”, afirma o comunicado, acrescentando que os dois países também discutiram questões geopolíticas, incluindo a situação na Ásia Ocidental e o conflito entre a Rússia e a Ucrânia.