Índia e Indonésia pedem código de conduta no Mar da China Meridional

O primeiro-ministro Narendra Modi junto com o presidente indonésio Prabowo Subianto durante a recepção ‘Em casa’ em Rashtrapati Bhawan por ocasião do 76º Dia da República em Nova Delhi, no domingo. Crédito da foto: ANI

A Índia e a Indonésia defenderam um código de conduta “abrangente e eficaz” no Mar da China Meridional, de acordo com as leis internacionais relevantes, em meio à crescente demonstração de força militar da China na região.

A situação no Mar da China Meridional figurou nas amplas conversações entre o primeiro-ministro Narendra Modi e o presidente indonésio Prabowo Subianto no sábado (25 de janeiro de 2025), de acordo com um comunicado conjunto.

Na sua reunião, as duas partes concordaram em colocar um oficial de ligação indonésio no Centro de Fusão de Informação da Região do Oceano Índico (IFC-IOR).

A Marinha Indiana criou o IFC-IOR em Gurugram em 2018 para monitorizar o tráfego marítimo, bem como outros desenvolvimentos críticos na região, num quadro de colaboração com países com ideias semelhantes.

Modi e Subianto, embora condenando veementemente o terrorismo em todas as suas formas, prometeram reforçar a cooperação antiterrorista entre a Índia e a Indonésia e apelaram a esforços globais concertados para combater a ameaça sem quaisquer “padrões duplos”.

Ambos os líderes apelaram a todos os países para que tomem medidas concertadas contra as organizações terroristas proibidas pela ONU e suas afiliadas, de acordo com o comunicado divulgado no domingo (26 de janeiro de 2025).

O presidente indonésio chegou aqui na quinta-feira (23 de janeiro de 2025) para uma visita de quatro dias.

Subianto foi o principal convidado das celebrações do Dia da República na majestosa Trilha Kartavya no domingo (26 de janeiro de 2025).

Nas suas conversações, o Primeiro-Ministro e o líder visitante também exploraram formas de impulsionar os laços económicos entre a Índia e a Indonésia e sublinharam a importância da rápida implementação de um memorando de entendimento assinado pelas duas partes no ano passado para a utilização de moedas locais para transacções bilaterais. de acordo com o comunicado.

Modi e Subianto eram de opinião que a utilização de moedas locais para transacções bilaterais promoveria ainda mais o comércio e aprofundaria a integração financeira entre as duas economias.

O comunicado conjunto, referindo-se à situação no domínio marítimo, refere que os dois dirigentes reafirmaram a importância de manter e promover a paz, a estabilidade, a liberdade de navegação e sobrevoo na região.

Apelaram também ao comércio marítimo legal e desimpedido e à promoção da resolução pacífica de litígios, em conformidade com os princípios universalmente reconhecidos do direito internacional, incluindo a CNUDM de 1982 (Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar).

“A este respeito, apoiaram a implementação plena e eficaz da declaração sobre a conduta das partes no Mar da China Meridional (DOC) na sua totalidade e aguardam com expectativa a rápida conclusão de um código de conduta eficaz e substancial no Mar da China Meridional Mar da China (COC), que está de acordo com o direito internacional, incluindo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982”, afirmou o comunicado.

Os países da ASEAN também têm insistido num código de conduta vinculativo (COC) no Mar da China Meridional, em grande parte à luz das tentativas contínuas da China de fazer valer as suas extensas reivindicações sobre a região.

Pequim opôs-se fortemente ao COC.

A China reivindica a soberania sobre todo o Mar do Sul da China, uma enorme fonte de hidrocarbonetos. No entanto, vários países membros da ASEAN, incluindo o Vietname, as Filipinas e o Brunei, apresentam reconvenções.

Numa decisão de 2016, o Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia rejeitou a reivindicação de Pequim sobre grande parte do Mar do Sul da China. A China, no entanto, rejeitou o veredicto.

A Índia tem lutado por uma ordem baseada em regras na região, nomeadamente através do respeito pelo direito internacional, especialmente a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS).

Nas suas conversações, Modi e Subianto também concordaram no estabelecimento precoce de um diálogo marítimo bilateral e de um diálogo sobre segurança cibernética.

Os dois líderes reafirmaram que a Índia e a Indonésia, como vizinhos marítimos e parceiros estratégicos, devem continuar a trabalhar para aprofundar e expandir ainda mais a cooperação em defesa para uma cooperação robusta, afirma o comunicado.

“Ambos os líderes saudaram a ratificação do Acordo de Cooperação em Defesa (ACD) e expressaram confiança de que isto levará a um maior aprofundamento dos laços de defesa”, disse ele.

Os dois líderes também concordaram em iniciar a cooperação bilateral em hidrografia e busca e salvamento subaquático.