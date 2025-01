Índia e Maldivas realizarão negociações de defesa de alto nível em 8 de janeiro

Imagem de arquivo do Ministro da Defesa das Maldivas, Mohamed Ghassan Maumoon, com o Ministro das Relações Exteriores S. Jaishankar durante uma reunião anterior. | Crédito da foto: PTI

O Ministro da Defesa das Maldivas, Mohammed Ghassan Maumoon, fará uma visita de três dias à Índia a partir de quarta-feira (8 de janeiro de 2025) para aprofundar o envolvimento bilateral em meio ao degelo nas relações entre os dois países.

Maumoon manterá extensas conversações com o ministro da Defesa, Rajnath Singh, além de se reunir com vários altos funcionários na capital nacional.

A visita do ministro das Maldivas ocorre oito meses depois de a Índia ter retirado o seu pessoal militar da nação insular, na sequência de uma exigência do seu presidente pró-China, Mohamed Muizzu.

O ministro da Defesa, Rajnath Singh, realizará uma reunião bilateral com Maumoon em Nova Delhi, no dia 8 de janeiro, disse o ministério da defesa.

Ele disse que os dois Ministros irão rever as várias facetas da cooperação bilateral em defesa, incluindo formação, exercícios e projectos de defesa para aumentar a capacidade das Forças de Defesa Nacionais das Maldivas, bem como o fornecimento de equipamento de defesa.

“As Maldivas ocupam um lugar especial na política de ‘Vizinhança em Primeiro Lugar’ da Índia, que visa trazer estabilidade e prosperidade à região do Oceano Índico”, afirmou o ministério.

“Ambas as nações são atores-chave na manutenção da segurança do IOR, contribuindo assim para a visão da Índia de Segurança e Crescimento para Todos na Região (SAGAR)”, acrescentou.

Maumoon também visitará Goa e Mumbai.

As Maldivas são um dos principais vizinhos marítimos da Índia na região do Oceano Índico e os laços bilaterais em geral, incluindo nas áreas de defesa e segurança, registaram uma trajetória ascendente sob o governo anterior de Malé.

No entanto, os laços ficaram gravemente tensos depois de Muizzu, conhecido pelas suas inclinações pró-China, assumir o cargo principal em Novembro de 2023. Poucas horas após a sua tomada de posse, exigiu a retirada do pessoal militar indiano do seu país. . Mais tarde, os militares indianos foram substituídos por civis.

Houve um degelo nas relações quando Muizzu prometeu impulsionar as relações bilaterais com a Índia durante a sua visita a Deli em Outubro.