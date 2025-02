Índia, EUA identifica tecnologias de conscientização em domínio subaquático para co -produção na Índia

A Índia e os Estados Unidos estão expandindo sua cooperação na conscientização do domínio subaquático (UDA), uma abordagem essencial para os dois países, com uma nova iniciativa, a aliança da indústria de sistemas autônomos (Ásia), anunciada durante a recente visita do principal Ministro Narendra Modi para Washington.

A Aliança visa expandir associações da indústria e produção na região indo-pacífica e identificou uma variedade de tecnologias UDA para coprodução na Índia, de acordo com fontes oficiais.

A consciência do domínio marítimo e, crescente expansão da marinha chinesa e sua crescente presença na região do Oceano Índico.

Tecnologias sensíveis

Os Estados Unidos ofereceram algumas oportunidades de coprodução e desenvolvimento de co-desenvolvimento para as tecnologias UDA comercialmente, de acordo com as fontes de Know. “A Índia é o primeiro país com o qual a indústria de defesa dos Estados Unidos se ofereceu para trabalhar nessas tecnologias sensíveis”, disse uma fonte.

Essas tecnologias incluem o sistema de vigilância de piquetes marítimos autônomo com uma matriz de som produzida por Thayer Mahan; Sistemas de veículos de superfície não manipulados de planador de ondas; Som ativo de baixa frequência rebocada; Multi -Stage Active (MSA); Veículos submarinos autônomos de grande diâmetro produzidos por Andruil; e o veículo autônomo submarino e superficial de Triton produzido pela Ocean Aero.

A declaração conjunta divulgada após as conversas entre Modi e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os líderes prometeram acelerar a cooperação da tecnologia de defesa no espaço, defesa aérea, mísseis, tecnologias marítimas e subaquáticas e os Estados Unidos anunciou uma revisão de sua política sobre o lançamento de sua política de libertação. Lutadores da quinta geração e sistemas subaquáticos para a Índia.

Conversas de associação

As discussões estão em andamento entre as empresas americanas em questão e os possíveis parceiros indianos sobre as tecnologias identificadas, disseram as fontes.

Para os sistemas de veículos de superfície do planador de ondas, as negociações estão em andamento entre a robótica líquida da Boeing e a engenharia de defesa de Sagar para a co -produção de 60 plataformas de planejadores de ondas na Índia. Da mesma forma, para o touro ativo ativo ativo de baixa frequência, as discussões estão em andamento com o L3 Harris para o desenvolvimento conjunto da Bharat Electronics Limited.

Para os Sonobuoys da MSA, uma tecnologia alta que pode ser usada para rastrear submarinos nos mares profundos e os oceanos, a Índia e os Estados Unidos anunciaram uma “primeira associação em co -produção” na co -produção “em janeiro. Parte disso, os Sonobuoys da Ultra Maritime serão co -produzidos na Índia em associação com o setor de defesa pública realizada pela Bharat Dynamics Limited. O hinduA assembléia final dos Sonobuoys será realizada na Índia e espera -se que uma linha de produção operacional esteja pronta em 2027.

Quebrando uma nova terra

De acordo com a declaração conjunta, os líderes também prometeram aumentar a cooperação militar em todos os domínios (ar, terra, espaço e ciberespaço) por meio de melhorias, exercícios e operações aprimoradas, incorporando as mais recentes tecnologias. Nesse sentido, eles prometeram abrir novos caminhos para apoiar e manter as implementações no exterior das forças armadas dos EUA e da Índia no Pacífico indiano, incluindo logística aprimorada e a troca de inteligência, bem como arranjos para melhorar a mobilidade da força para alívio humanitário e desastres conjuntos. Operações juntamente com outras trocas e compromissos de cooperação em segurança.

No nível Quad, o comunicado dizia que, como a Índia procura organizar a cúpula do grupo no final deste ano, os líderes ativarão novas iniciativas quad em “Capacidade de transferência de ar compartilhada” para apoiar a resposta civil a desastres naturais e “patrulhas marítimas” para melhorar a interoperabilidade.

Embora essas tecnologias melhorem a UDA, várias outras plataformas militares que a Índia adquiriu dos Estados Unidos aumenta suas capacidades de guerra anti -submarina na região do Oceano Índico, bem como a interoperabilidade entre casais quádruplos, pois eles têm em comum. Essas plataformas incluem 12 P-8i que já estão em serviço; Os helicópteros de vários papéis são inseridos 24 MH-60R; 15 MQ-9B Sea Guardian de veículos aéreos não tripulados de alta altitude que foram contratados como parte de um acordo para 31 MQ-9B em outubro passado, com entregas para começar a partir de janeiro de 2029; e seis P-8 a mais do que os líderes assinaram durante as discussões no início desta semana.