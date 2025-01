Índia, França e Europa têm um papel importante a desempenhar para garantir um curso de confronto entre os dois principais sistemas, Luis Vassy, ​​diplomata francês sênior e diretor da Universidade de Ciências PO, Paris, no contexto de tensões entre a China e a Estados Unidos. No meio do debate sobre os vistos nos EUA, o Canadá possivelmente se torna menos aberto a estudantes estrangeiros e ao Reino Unido cada vez mais complicado, lançou que a França e as ciências ainda são muito seletivas, mas muito abertas para estudantes estrangeiros, especialmente da Índia, e até ser uma ponte para outras partes do oeste.

“Quando dizemos autonomia estratégica, isso não significa ser horcalado por nossos aliados da tradição, mas ser capaz de estabelecer seu próprio caminho, também aceitar que os Estados Unidos poderiam ter outras prioridades na Europa, mesmo na região indo-pacífica, e desenvolver nosso conjunto de associações como europeus ”, disse Vassy em uma conversa com O hindu Durante sua visita à Índia na semana passada, o primeiro desde que ele foi nomeado diretor em outubro de 2024.

“Então você está certo em dizer que somos um pouco específicos nesse contexto, porque sempre quisemos estabelecer uma análise um pouco de forma independente e agir de acordo. Então, as relações com a Índia são na verdade um elemento -chave disso, mas desenvolvemos nossa própria diplomacia específica no Oriente Médio, também no Mediterrâneo … “, ele contou a uma pergunta se a França pode ser a âncora em dada a Europa, a geopolítica Turbulência continua.

Nesse sentido, ele disse que exige revisar a maneira pela qual as relações internacionais, as ciências sociais e a governança são ensinadas aos estudantes, que são liderança futura. Em 2023, a PO das ciências criou um primeiro diploma conjunto duplo com o Instituto Tata de Ciências Sociais e em todos os acordos da Universidade tem 14 acordos com as universidades indianas. Sciences PO tem 200 estudantes indianos neste momento.

Em relações com a Índia-France, Vasssy disse que existe esse consenso nacional na França sobre o relacionamento com a Índia e, desde o início, foi conceituado como “igual condições”. Ao se qualificar as relações bilaterais como extremamente estratégicas e poderosas e os dois países como “âncoras bilaterais” no mundo turbulento, o diplomata experiente disse que as Po Sciences querem participar do desenvolvimento dessas relações na frente do ensino superior. “Vemos a Índia como uma espécie de superpotência intelectual e acadêmica e queremos aumentar os laços com as instituições aqui”.

Enquanto as ciências da PO não procuram estabelecer um campus naquele momento na Índia, elas estão procurando trocas “aumentando muito” entre os dois países. Vasssy disse que está bem posicionado para fazê -lo devido à sua identidade, ao fato de que todo o curso pode ser feito em inglês e quando se trata de governança, ciências sociais, economia, história, somos um bom lugar para fazer parte desse esforço de aumento de trocas de ensino superior com a Índia. Portanto, neste momento não temos um projeto de um campus absoluto aqui na Índia, mas certamente queremos aumentar as trocas entre os dois países.

Observando que os estudantes indianos estão presentes na Austrália, no Reino Unido e nos Estados Unidos, o Sr. Vassy, ​​que atuou como diretor do Gabinete do Ministro da Europa e Relações Exteriores entre julho de 2022 e julho de 2024, disse que há Algo que realmente se desenvolve entre a Europa continental na Europa continental. E a Índia e, nesse contexto, eles disseram que as ciências da PO estão bem localizadas, especialmente em ciências sociais e humanidades nas quais é uma universidade de elite em todo o mundo em termos de classificação. A universidade já tem 50% dos estudantes internacionais e um terço deles começa sua carreira fora da França em todo o outro mundo. É também o que eu gostaria de cavar um pouco, nossa capacidade de ser uma ponte para outras partes do Ocidente, na América do Norte ou na Europa, enfatizou.

No ensino superior, a Science PO treina 70% dos funcionários públicos superiores, um terço dos juízes, cerca de 80% dos policiais. Portanto, devemos garantir que também haja interação entre os futuros líderes de ambos os países, mas também privados porque 75% de nossos alunos terminam no setor privado de finanças da lei e o que você pensa, acrescentou, acrescentou.

Durante o indiano, Vasssya e sua equipe visitaram Delhi e Mumbai, que viram reuniões estratégicas com as principais partes interessadas, incluindo líderes das principais universidades indianas, líderes políticos e atores da indústria destinados a abordar desafios globais e promover a próxima geração de líderes em as ciências sociais nas ciências sociais. .