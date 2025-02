Índia para o desenvolvimento de chip de IA a partir de zero

Nova Délhi fez uma missão para desenvolver seu próprio ecossistema de inteligência artificial para reduzir a dependência da gigante tecnologia ocidental

A Índia deu o primeiro passo principal em direção ao desenvolvimento de seu próprio chip para inteligência artificial do zero, relatou um jornalista na quarta -feira, citando funcionários. A iniciativa tem como objetivo reduzir o vício em Nova Délhi sobre gigantes tecnológicos ocidentais, cujos poderosos processadores dominaram na paisagem da IA ​​do país.

O Ministério da Eletrônica e Tecnologia da Informação no país (MEITY) se uniu ao Estado e Centros Avançados de Computação, incluindo o Centro de Desenvolvimento de Cálculo Avançado (C-SDA) para projetar um chip da fundação. O Chip usará a experiência C-SCA na construção de um processador com base no código aberto da arquitetura principal ‘RISC-V’, que terá um conjunto de padrões abertos disponíveis que outros podem usar arquitetura Android do tipo usada por muitos fabricantes de smartphones .

Agora eles estão no comando da tecnologia há muito tempo. Chips fabricados pela NVIDIA Power IA por trás das ferramentas populares, como o ChatGPT. No entanto, a Índia quer mudar agora, desenvolvendo seu próprio chip de IA, com trabalho em uma estrutura, segundo funcionários do governo que citaram a publicação. Eles acrescentaram que Nova Délhi havia estabelecido uma faixa de 2027 para produzir esses chips na Índia. Especialistas de grandes empresas tecnológicas nos Estados Unidos -U -U -Executives do Comitê de Produção de Semicondutores de Taiwan (TSMC) também são supostamente aconselhados com a MEITY para ajudar a desenvolver Chipa.













Os esforços indianos para desenvolver o chip de AI de seu próprio proprietário refletem uma tendência crescente globalmente, de acordo com as tecnologias indígenas da IA. Isso é particularmente significativo, dado o domínio dos EUA do segmento do semicondutor, onde produziu 70% de receita global do semicondutor, de acordo com a empresa de pesquisa do Gartner. Os EUA introduziram recentemente novos regulamentos que limitam as exportações de chips de IA, regras devastadoras para empresas como a Nvidia, em um esforço para suprimir o progresso tecnológico chinês.

Em resposta a esses regulamentos, a Índia e a China publicaram recentemente a IA. Em janeiro, o governo indiano aprovou 18 propostas destinadas a acelerar soluções de IA em setores -chave como agricultura e mudanças climáticas. Esta iniciativa é um componente essencial de uma Índia de US $ 1,2 bilhão que procura desenvolver grandes e pequenos idiomas.

Enquanto isso, a China descobriu recentemente a Deepseek, uma nova como assistente que causou rachaduras no setor quando foi libertada e causou comparações favoráveis ​​com o ChatGPT da Openi. Ele já superou o ChatGPT como o assistente de IA mais popular na App Store da Apple.