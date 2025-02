A Índia será o anfitrião dos 12th A 3R Conferência Regional (Redução, Reutilização, Reciclagem) e a Economia Circular na Ásia e o Pacífico em Jaipur de 3 a 5 de março, Ministro Urbano de Assuntos Urbanos de La Unión, Manohar Lal Khattar, anunciou em Nova Délhi na segunda -feira (24 de fevereiro , 2025).

O evento se concentrará na questão de “realizar sociedades circulares para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) e a neutralidade de carbono na Ásia-Pacífico”, disse ele em entrevista coletiva aqui.

Espera -se que mais de 500 participantes internacionais e nacionais participem da conferência de três dias no próximo mês, cheia de sessões plenárias, discussões específicas do país e das mesas redondas com base em tópicos. Os delegados também podem fazer visitas técnicas de campo a instalações de gerenciamento de resíduos sólidos e líquidos e locais importantes em Jaipur.

Um ‘Pavilhão da Índia’ mostrará as iniciativas e realizações da Índia no domínio 3R e na economia circular com exposições dos principais ministérios da linha e missões nacionais, que refletem a abordagem de todo o governo da Índia para o desenvolvimento sustentável.

“A Índia mostrará as melhores práticas para a gestão de resíduos adotados durante Maha Kumbh no fórum”, disse Khattar.

O fórum organizará uma ‘Exposição Internacional de Comércio e Tecnologia, que fornece uma plataforma para mais de 40 empresas indianas e japonesas mostrarem as melhores práticas, idéias e soluções que apóiam a circularidade e os princípios 3R, enquanto promove o aprendizado cruzado.

A conferência concluirá com a adoção da ‘Declaração de Jaipur’ para permitir a transição para uma economia circular eficiente em recursos nos países da Ásia e no Pacífico e será entregue ao próximo país anfitrião.

Lançado pelo Centro das Nações Unidas para o Desenvolvimento Regional (UNCRD) em 2009, o Fórum Regional de Economia 3R e a Circular Aims Principal Transmission e servem como uma plataforma para espalhar e compartilhar as melhores práticas na atual.

O último fórum foi apresentado em 2023 pelo Camboja. A Índia sediou o fórum em 2018, quando a oitava edição foi realizada em Indore.