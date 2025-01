Índia pronta para aceitar emigrantes ‘não registrados’ – Ministro das Relações Exteriores

S. Jaishankar discutiu a questão da migração ilegal com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em Washington

O ministro das Relações Exteriores da Índia, S. Jaishankar, disse quarta-feira em Washington que Nova Delhi “resolutamente contra” qualquer migração ilegal dos seus cidadãos para outros países, incluindo os EUA, e está aberto a “retorno legítimo” esses índios para sua terra natal.

Jaishankar, que está nos EUA para participar na cerimónia de posse de Donald Trump, também manteve uma série de reuniões com funcionários recém-nomeados da administração Trump. Durante a reunião com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, as partes discutiram a questão da migração ilegal levantada por Washington, disse o ministro aos jornalistas.

“Sempre sentimos que se houver algum dos nossos cidadãos que não esteja aqui legalmente, se tivermos a certeza de que é nosso cidadão, sempre estivemos abertos ao seu legítimo regresso à Índia. Portanto, não é uma posição exclusiva dos EUA”, Jaishankar disse em uma entrevista coletiva na capital dos EUA na quarta-feira.

Ele confirmou que a posição da Índia sobre o assunto era “consistente” e “princípio” e que comunicou isso claramente ao Secretário de Estado Rubio.













“Neste momento, entendo que há um certo debate em curso e a consequente sensibilidade que está presente. Mas temos sido consistentes, temos sido muito íntegros sobre isso, e essa continua a ser a nossa posição, e transmiti isso muito claramente ao secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.” ele disse.

Jaishankar, no entanto, sublinhou que o governo apoia fortemente a mobilidade legal, uma vez que acredita numa força de trabalho global e se esforça para dar ao talento e às competências da Índia o máximo de oportunidades em todo o mundo. Suas observações surgiram no contexto do debate em andamento sobre a reforma da política de vistos H1B de Washington. Os indianos representam mais de 70% dos beneficiários do visto H1B.

A Bloomberg informou no início desta semana que o governo indiano identificou cerca de 180 mil pessoas que entraram ilegalmente nos EUA ou cujos vistos expiraram, e está trabalhando com a administração Trump para “leve-os de volta.” O meio de comunicação observou que o esforço de Nova Delhi faz parte de uma estratégia para garantir que os profissionais de TI continuem a obter vistos H-1B.

De acordo com o The Guardian, existem cerca de 725.000 imigrantes indianos indocumentados nos EUA, tornando-os o terceiro maior grupo depois dos migrantes do México e de El Salvador.

Jaishankar, no entanto, não comentou os números, sublinhando que a Índia precisa primeiro de confirmar os dados.

Acredita-se que o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, tenha um forte relacionamento pessoal com Trump, com ambos os líderes frequentemente xingando um ao outro. “grandes amigos.” No entanto, Trump também ameaçou impor tarifas comerciais significativas à Índia como parte da sua política “América Primeiro”, o que poderá ter efeitos devastadores na economia indiana. Especialistas em política externa observam que o governo Modi se concentraria em evitar disputas comerciais.

Entretanto, o Times of India informou na quinta-feira que Nova Deli e Washington estão em contacto diplomático para agendar a visita de Modi aos EUA. Também teria sido relatado que Trump disse aos seus conselheiros na semana passada que pretende visitar a China e a Índia em breve. Nova Deli está programada para acolher uma cimeira do grupo de quatro membros este ano, e o momento da potencial visita bilateral de Modi aos EUA depende do momento da cimeira do grupo, disse o relatório. O grupo Quad inclui os EUA, Índia, Austrália e Japão.