Índia, Reino Unido para retomar as conversas sobre o acordo comercial proposto em 24 de fevereiro

Espera -se que a Índia e o Reino Unido retomem conversas para o acordo de livre comércio proposto a partir de 24 de fevereiro, disse um funcionário.

É provável que o ministro do Reino Unido visite a capital nacional em breve, disse o funcionário.

As conversas para o TLC proposto começaram em janeiro de 2022. A 14ª rodada de conversas estagnadas quando as duas nações entraram em seus ciclos eleitorais gerais.

O acordo visa aumentar os investimentos bilaterais.

Nesses pactos, dois países eliminam significativamente ou reduzem as tarifas aduaneiras dos bens máximos que são negociados entre eles. Eles também aliviam as regras para promover o comércio de serviços e investimentos bilaterais.

A indústria indiana requer maior acesso para seus profissionais qualificados de setores, como TI e assistência médica no mercado do Reino Unido, além de acesso ao mercado de vários bens em imposto alfandegário NIL.

Por outro lado, o Reino Unido busca um corte significativo nas tarifas de importação, como uísque escocês, veículos elétricos, carne de cordeiro, chocolates e certos itens de confeitaria.

A Grã -Bretanha também está procurando mais oportunidades para os serviços do Reino Unido nos mercados indianos em segmentos como telecomunicações, serviços jurídicos e financeiros, incluindo bancos e seguros.

As conversas para o acordo podem obter um impulso como ministro das Finanças, Nirmala Sitharaman, propôs no sábado aumentar o limite de investimento estrangeiro 100% no setor de seguros como parte das reformas do setor financeiro de nova geração.

Apresentando o orçamento da União de 2025-26, o ministro das Finanças disse que o limite direto de investimento estrangeiro (IDE) para o setor de seguros aumentará de 74% para 100%.

Os dois países também estão negociando um tratado de investimento bilateral (BIT).

Existem 26 capítulos no contrato, que incluem bens, serviços, investimentos e direitos de propriedade intelectual.

O comércio bilateral entre a Índia e o Reino Unido aumentou para US $ 21,34 bilhões em 2023-24 de US $ 20,36 bilhões em 2022-23.