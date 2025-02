Moscou quer aumentar a exportação de trigo e cereais para a nação automática do sul, ao mesmo tempo espalhe as importações de frutas e vegetais

O comércio agrícola e alimentos entre a Índia e a Rússia aumentaram mais de 60% no ano passado, disse o vice -governo russo Dmitry Patushev na terça -feira durante uma entrevista com o embaixador indiano na Rússia, Vinay Kumar.

“Estamos interessados ​​no desenvolvimento de um comércio mútuo”, “ Durante a reunião, ele disse que Patushev estava acrescentando que a Rússia estava pronta para aumentar as exportações de óleos vegetais, produtos para animais e peixes, trigo e legumes na Índia, e ao mesmo tempo deseja introduzir mais produtos agrícolas indianos, incluindo frutas e vegetais.

No último exercício financeiro, o comércio da Índia-Rusia excedeu US $ 65 bilhões, principalmente devido ao aumento da compra de petróleo em Delhi da Rússia, e os países estabeleceram uma nova meta comercial bilateral de 100 bilhões de dólares até 2030. Ambos os países veem a agricultura como uma área de comércio de expansão -chave.

A Índia é atualmente o oitavo exportador agrícola globalmente, com exportações no valor de US $ 48,7 bilhões no exercício de 2023-24, de acordo com produtos alimentares agrícolas e processados ​​para o desenvolvimento de exportações (APEDA). No entanto, as exportações agrícolas indianas para a Rússia foram relativamente baixas a US $ 340 milhões, com chiclete, arroz não-basmati, carne de búfalo e alimentos processados ​​entre as principais exportações.

No entanto, os observadores do setor veem um forte potencial de crescimento, afirmando um engajamento crescente entre exportadores indianos e clientes russos por meio de feiras e promoções apoiadas pelo governo. A Índia, a segunda maior produtora de frutas, é conhecida por sua manga, banana e uvas, que eles ganham em popularidade nos mercados de exportação. O setor de alimentos processado no país também está se expandindo, com exportações no valor de US $ 7,7 bilhões no ano passado.

Leia mais:

“Sem dúvida para deixar a amizade” – Enviado indiano em vínculos com a Rússia

Anteriormente, o oficial da APEDA disse que a RT disse que a Rússia oferece oportunidades significativas para exportadores indianos em várias categorias, incluindo grãos integrais, impulsos, milho, alimentos processados, especiarias e frutas. “Há muito espaço no mercado russo de agricultura e exportação de alimentos. Atualmente, o governo russo apoia a Índia que facilita o acesso ao mercado de empresas indianas” “” “ Disse o representante de Apeda.