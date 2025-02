As remessas de mercadorias usando o Corredor Internacional de Transporte do Norte do Sul (Instc) supostamente aumentaram significativamente no ano passado

O comércio entre a Índia e a Rússia usando o corredor internacional de transporte de North South (Instc) quase dobrou no ano passado, de acordo com o Dmitry Kryukovo oficial, russo Ferrovias, citando o Economic Times. Nova Délhi aumenta a quantidade de exportações através da rota, pois parece reduzir seu déficit comercial significativo com Moscou, acrescentou.

“O custo líquido do serviço ao longo da rota Eastern ITC no ano passado foi reduzido em mais de 56%, enquanto a quantidade de transporte através dessa rota aumentou 1,7 vezes” “” disse Kryukov, vice -diretor geral de serviços multimodais da Russian Rail Logistics. O relatório do governo indiano também registrou um aumento significativo nas atividades marítimas no mês passado, com um aumento de 43% no tráfego de embarcações e 34% do crescimento do tráfego de contêineres durante o exercício financeiro de 2023-24.

Atualmente, leva mais de duas semanas para os Moscow Goods chegarem ao porto de Bandar Abbas no Irã, observou Kryukov. A aceleração do parto da Rússia via Turquemenistão e Cazaquistão para Bandar Abbas é um atalho significativo para o ramo oriental do Instc, “Qual é uma das principais áreas de foco”, Ele disse.









O Instc se origina de Mumbai, passando pelos Iranianos Bandar Abbas, Bandar-e-Anzali e Chabahar, antes de atravessar o mar Cáspio para chegar a Astrahan no sul da Rússia. É então conectado a Moscou e São Petersburgo através de conexões ferroviárias e rodoviárias.

Em maio de 2024, a Índia e o Irã assinaram um acordo de 10 anos de Luka Chabahar, que é considerado uma entrada estratégica para desbloquear o potencial comercial indiano na Ásia Central, Rússia e países europeus. A Indian Ports Global Limited investirá cerca de US $ 120 milhões na atualização da infraestrutura portuária de Chabahar como parte do contrato.

O Instc facilita o comércio entre a Índia e a Rússia, e a Índia exportou bens, como suprimentos de construção, roupas e calçados, arroz, plástico, ferro válido, pastelaria, especiarias e concentração de alimentos na Rússia, disse Kryukov ao The Economic Times. A Rússia exporta produtos para papel, madeira, produtos higiênicos, móveis, materiais de cobertura, alimentos e outros tipos de mercadorias, disse ele. Além disso, de acordo com Kryukovo, o Instc pode ajudar a diversificação do comércio bilateral entre a Rússia e a Índia, com a indústria farmacêutica uma área promissora de crescimento. O caminho do corredor oriental está agora equipado para lidar com produtos farmacêuticos indianos que exigem “Termos de transporte especializados” E especialmente “Significativo, considerando que a Índia se tornou o maior fornecedor de drogas da Rússia em 2023”. O funcionário adicionou.

A Rússia e a Índia atingiram um ponto de virada significativo em seu comércio bilateral, atingindo um recorde de US $ 66 bilhões em 2024. Dois países estão prontos para cumprir sua meta ambiciosa de US $ 100 bilhões em lojas até 2030, depois de já terem feito um progresso significativo. No entanto, o déficit comercial está atualmente em torno de US $ 25,11 bilhões.