Índia se junta ao comitê da ONU sobre big data para estatísticas oficiais

A Índia aderiu ao Comité de Peritos das Nações Unidas em Big Data e Ciência de Dados para Estatísticas Oficiais (UN-CEBD), sublinhando a importância crescente do país na comunidade estatística global e destacando o seu compromisso em aproveitar dados e tecnologia para uma tomada de decisão informada.

O UN-CEBD foi criado para investigar mais aprofundadamente os benefícios e desafios do Big Data, incluindo o potencial para monitorizar e reportar sobre objetivos de desenvolvimento sustentável.

Como parte do comité, a Índia ajudará a moldar padrões e práticas globais para alavancar Big Data e ciência de dados para fins estatísticos oficiais, de acordo com a declaração do Ministério de Estatística e Implementação de Programas (MOSPI).

A participação activa da Índia no Comité de Peritos irá destacar as suas iniciativas pioneiras, incluindo a criação do Laboratório de Inovação de Dados e a exploração de fontes de dados alternativas, como imagens de satélite e aprendizagem automática para formulação de políticas.

Esta adesão é uma oportunidade estratégica para a Índia alinhar os seus avanços nacionais em Big Data e ciência de dados com objetivos internacionais, mostrando a capacidade do país de liderar iniciativas transformadoras no domínio dos dados.

O Big Data e as técnicas avançadas de ciência de dados têm o potencial de revolucionar a produção e divulgação de estatísticas oficiais.

Ao integrar fontes de dados não tradicionais, como a IoT, imagens de satélite e fluxos de dados do setor privado, a Índia procura modernizar os seus processos estatísticos, melhorar a precisão das estimativas e permitir a disponibilidade atempada de dados críticos para a elaboração de políticas e governação.

Este compromisso também complementará os esforços atuais da Índia para racionalizar a produção estatística e impulsionar a inovação na recolha, processamento e análise de dados para reduzir o atraso na disponibilidade de dados, afirma o comunicado.

Melhorará também a tomada de decisões e fornecerá aos decisores políticos informações em tempo real para tomarem decisões baseadas em evidências, abordando os principais desafios socioeconómicos.