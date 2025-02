Índia uma multa da BBC – a mídia

Violação do emite estatal britânico dos regulamentos de moeda estrangeira, as autoridades supostamente descobriram

O emissor britânico do estado da BBC foi punido por violar a moeda estrangeira pela agência indiana da agência de crimes financeiros de combate, informou o Hindustan Times no sábado, citando fontes.

A Administração de Implementação da Terra (DE) é um serviço financeiro monetário na Índia na Índia £ 314.510 (US $ 397,980) por violar a lei de 1999 (FEMA) (FEMA), ele escreveu a obra, citando um funcionário sem nome.

Três diretores da BBC Índia – Giles Antony Hunt, Indo Shekhar Sinh e Paul Michael Gibbons – foram multados em £ 104.836 (132.400 dólares) “Por seu papel na supervisão dos negócios da empresa no período do oponente” O funcionário adicionou. Uma frase adicional de US $ 57,6 para “Todos os dias após 15 de outubro de 2021 até a data de conformidade”. Também é imposto.

A investigação ED -A foi lançada em abril de 2023. Após ataques fiscais nos escritórios dos emissores em Delhi e Mumbai dois meses antes. A pesquisa foi baseada na suspeita de “Regras intencionais de desrespeito sobre preços de transferência e enorme reversão de lucro”.









De acordo com as fontes citadas pela mídia local, a investigação constatou que o BBC World Service India possuía 100% de investimento estrangeiro direto em sua mídia digital, superando um limite de 26% estabelecido em 2019.

Alegações em uma declaração do emissor estatal britânico “Vamos inspecionar cuidadosamente qualquer ordem quando recebido e consideraremos as seguintes etapas conforme necessário”, “ Insistindo que se dedique à ação dentro das regras de todos os países em que se baseia, afirma a Reuters.

A investigação financeira da BBC foi lançada em fevereiro de 2023, logo após o emissor divulgar um documentário questionado pelo tratamento do primeiro -ministro Narendra Modius com tumultos de Gujarata durante seu mandato como ministro -chefe. O governo indiano proibiu um documentário, chamando -o “propaganda” e acusando a BBC de viés.

Em fevereiro de 2002, o Estado de Gujarat experimentou violência grave após a queima de treinadores de trem no município de Godhhra, que resultou na morte de 59 peregrinos hindus. Esse incidente acendeu distúrbios generalizados em todo o país, levando a perder mais de 1.000 vidas e a mover milhares.

Leia mais:

A Índia enfrenta riscos econômicos 2025. – Relatório

Naquela época, Narendra Modi era ministro -chefe de Gujarata. Seu governo enfrentou acusações de scripts e medidas insuficientes para evitar crimes. A moda negou as acusações de que ele não havia feito o suficiente para parar o tumulto e foi libertado em 2012 depois que uma investigação supervisionou a Suprema Corte.