Índia verificando o cargo de criptografia devido a mudanças globais, diz um alto funcionário

A Índia está revisando sua posição em criptomoedas devido a mudanças de atitudes em relação ao ativo virtual em outros países, disse um alto funcionário do governo Reuters Domingo (2 de fevereiro de 2025).

A revisão, que segue os anúncios de políticas amigáveis ​​com o criptográfico do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode atrasar ainda mais a publicação de um documento de discussão sobre criptomoedas que devem ser lançadas em setembro de 2024.

“Mais de uma ou duas jurisdições mudaram sua posição em direção à criptomoeda em termos de uso, sua aceitação, onde veem a importância dos ativos criptográficos. Nesse passo, estamos olhando o documento de discussão mais uma vez”, da Índia. O secretário de Assuntos Econômicos, disse Ajay Seth, em entrevista.

Seth disse que, como esses ativos “não acreditam nas fronteiras”, a posição da Índia não pode ser unilateral.

Ele não mencionou especificamente os Estados Unidos, onde Trump ordenou na semana passada a criação de um grupo de trabalho de criptomoeda responsável por propor novos regulamentos de ativos digitais e explorar a criação de um armazenamento nacional de criptomoedas, cumprindo sua promessa de revisar a política da cripto dos EUA.

Os índios investiram dinheiro em criptomoedas nos últimos anos, apesar da dura posição regulatória do país e dos impostos comerciais íngremes.

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia emitiu a exibição causas a nove trocas de criptomoedas no alto mar em dezembro de 2023 por quebra de regras locais.

A Binance, a maior troca criptográfica do mundo, foi derrotada com uma multa de ₹ 188,2 milhões (US $ 2,25 milhões) em junho de 2024, um mês após a FIU ter sido registrado em um esforço para retomar as operações no país.

No ano passado, a Agência de Controle de Mercado da Índia recomendou que vários reguladores supervisionassem o comércio de criptomoedas, em um sinal de que pelo menos algumas autoridades do país estão abertas para permitir o uso de ativos virtuais privados.

Esta posição contrasta com as declarações do Banco Central da Nação, que sustentou que as moedas digitais privadas representam um risco macroeconômico.