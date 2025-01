Indicados de Trump: 5 batalhas de confirmação para assistir

O 119º Congresso está chegando e as batalhas de confirmação entre a lista de indicados do presidente eleito Trump ocuparão o centro do palco.

Desde a rápida apresentação de opções por Trump, dois nomeados, o ex-deputado Matt Gaetz (R-Flórida) para procurador-geral e Chad Chronister para liderar a Drug Enforcement Administration, já se retiraram.

Mas várias de suas escolhas restantes são controversas, e os republicanos esperam evitar novos erros à medida que os indicados invadem o Capitólio e se aproximam de suas audiências de confirmação e potencialmente de chegar ao plenário do Senado.

Aqui estão as cinco principais batalhas de confirmação para assistir.

Tulsi Gabbard

Tulsi Gabbard, nomeado pelo presidente eleito Donald Trump para Diretor de Inteligência Nacional, encontra-se com o senador Mike Rounds (RS.D.), membro do Comitê de Inteligência do Senado, no Capitólio em Washington, 9 de dezembro de 2024. ( Foto AP/J.Scott Applewhite)

Tulsi Gabbard enfrenta talvez a mais difícil batalha de confirmação que o presidente eleito já enfrentou.

Gabbard, um ex-legislador democrata do Havaí com quatro mandatos, enfrentou o ceticismo de segmentos da conferência republicana do Senado por vários motivos. O principal deles foram os seus comentários anteriores sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, que pareciam ecoar pontos de discussão de Moscovo, uma reunião de 2017 com o agora exilado líder sírio Bashar al-Assad e o seu longo mandato como democrata.

Somando-se aos problemas está o fato de que ele não conseguiu impressionar vários republicanos do Senado durante reuniões no Capitólio em dezembro, e pelo menos alguns deles estavam dispostos a votar não no plenário se sua nomeação fosse tão longe.

“Ela é quem corre maior risco de não ser confirmada”, disse um assessor republicano do Senado ao The Hill.

“Há coisas que nunca vão mudar com ela”, continuou o assessor, apontando especificamente as questões da Síria e da Rússia. “Ela tem opiniões políticas que são completamente contrárias às da maioria da conferência.”

Os aliados de Trump afirmam que ela sairá das audiências de confirmação em boa forma e receberá luz verde da Câmara Alta.

“Não ouvi nada parecido”, disse o senador Markwayne Mullin (R-Okla.) Sobre um relatório indicando que até oito membros republicanos do Senado estão dispostos a votar contra ele. “Não há um único ‘não’ em nenhuma dessas (nomeações) que tenha sido dito ‘não’ pelo Partido Republicano.”

“Muitos dizem que querem falar com ela, mas isso faz parte do conselho e do consentimento”, acrescentou Mullin.

Pete Hegseth

O indicado do presidente eleito Trump para Secretário de Defesa, Pete Hegseth, é visto em uma oportunidade fotográfica antes de sua reunião com o senador John Cornyn (R-Texas) no Capitólio em Washington, DC, terça-feira, 10 de dezembro de 2024.

Há apenas algumas semanas, a nomeação de Pete Hegseth para liderar o Pentágono parecia feita e descartada, enquanto Trump preparava opções alternativas.

Embora a sua sorte pareça ter mudado, o passo mais difícil pode ainda estar por vir com a candidatura de Hegseth ao cargo de secretário da Defesa. Suas audiências de confirmação estão chegando, e as mesmas questões que o colocaram em apuros em dezembro certamente ressurgirão em um ambiente muito público.

O ex-apresentador da Fox News enfrentou questões sobre uma alegação de agressão sexual em 2017, sua maneira de lidar com as organizações de veteranos que liderou e seu próprio uso de álcool, bem como se sua formação o qualificava para dirigir a operação massiva que é o Departamento de Defesa da Justiça. Hegseth negou qualquer irregularidade.

Mas, apoiado pelo apoio dos aliados de Trump e, eventualmente, do próprio Trump, Hegseth parece estar a conquistar os principais republicanos do Senado. Ele teve várias reuniões com a senadora Joni Ernst (R-Iowa), membro do Comitê de Serviços Armados e a primeira mulher veterana em combate do Senado, que desde então tem sido muito calorosa com ele.

“No meio da semana passada, parecia que havia um impulso crescente contra ele. Acho que isso mudou visivelmente”, disse o senador Ted Cruz. (R-Texas) disse em 11 de dezembro. “O ímpeto mudou consideravelmente na direção de Pete. Acho que Pete será confirmado.”

Robert F. Kennedy Jr.

O indicado do presidente eleito Trump para Secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr., chega ao Capitólio em Washington, DC, para uma reunião na quinta-feira, 19 de dezembro de 2024.

Gabbard e Hegseth, juntamente com a seleção de curta duração de Gaetz, consumiram grande parte do oxigênio em dezembro.

Mas isso pode mudar à medida que as audiências de confirmação de outros nomeados controversos começarem em breve, com Kennedy no topo da lista.

O antigo candidato presidencial independente, escolhido para liderar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, é há muito tempo uma figura polarizadora devido às suas opiniões sobre as vacinas.

Ele continua em boa forma rumo ao novo ano, já que tem havido poucas críticas a ele por parte dos republicanos, que controlam seu destino. Mas as minas terrestres persistem.

Kennedy disse pouco aos repórteres que entravam e saíam das reuniões com senadores, mas fez questão de lhes dizer, antes da primeira reunião, em 15 de dezembro, que apoia totalmente a vacina contra a poliomielite.

Isto ocorreu poucos dias depois de ter surgido um relatório segundo o qual Aaron Siri, um aliado de Kennedy, pediu ao governo que reconsiderasse a sua luz verde para a vacina contra a poliomielite em 2022.

Entre a divulgação do relatório e os comentários de Kennedy, o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell (R-Ky.), que lutou contra a poliomielite quando criança, emitiu uma carta apelando a todos os nomeados por Trump para “ficarem longe” de comentários céticos sobre a vacina contra a poliomielite. .

“A vacina contra a poliomielite salvou milhões de vidas e manteve a promessa de erradicar uma doença terrível. “Os esforços para minar a confiança do público em curas comprovadas não são apenas mal informados – são perigosos”, disse McConnell num comunicado. “Qualquer pessoa que busque o consentimento do Senado para servir na próxima administração faria bem em evitar até mesmo a aparência de associação com tais esforços.”

Kash Patel

O indicado do presidente eleito Trump para diretor do FBI, Kash Patel, é visto durante uma oportunidade de foto antes de sua reunião com o senador John Cornyn (R-Texas) no Hart Senate Office Building em Washington, DC, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024.

Kash Patel, um leal a Trump escolhido para liderar o FBI, tornou conhecida sua firme oposição ao cargo.

Ele criou uma lista do que chama de “gângsteres do governo”, liderada pelo diretor cessante do FBI, Christopher Wray, e pelo procurador-geral Merrick Garland, que, segundo ele, “devem ser responsabilizados e expostos em 2024”.

Ele também afirmou que deseja fechar o edifício J. Edgar Hoover em Washington e “reabri-lo no dia seguinte como um museu do Deep State”.

Poucos, se é que algum, dos nomeados de Trump poderão ter atraído uma oposição mais vocal dos democratas.

No entanto, nada disso dissuadiu os republicanos do Senado que falam sobre o histórico de Patel trabalhando para o Comitê de Inteligência da Câmara e como promotor federal. Patel também fez um favor a si mesmo ao impressionar os membros durante as reuniões na colina nas últimas semanas.

“Ele se saiu bem em suas reuniões”, disse o assessor republicano do Senado. “Muito bem elaborado, frisando que busca acabar com as más práticas, e não replicá-las. “Ele é carismático e sabe o que está fazendo.”

Lori Chavez-DeRemer

A deputada Lori Chavez-DeRemer (R-Ore.) chega ao Capitólio em Washington, DC, para as primeiras votações da semana na segunda-feira, 9 de setembro de 2024. Ambas as câmaras do Congresso retornam por três semanas com prazo até 30 de setembro. . aprovar uma resolução contínua para financiar o governo.

A ex-deputada Lori Chavez-DeRemer (R-Ore.) Ocupa um lugar único nesta lista, pois provavelmente perderá mais votos republicanos do que a maioria dos indicados mencionados acima; No entanto, poderia acabar com o apoio bipartidário, como fizeram vários democratas. Ele observou que eles estão abertos a apoiar sua confirmação.

Chávez-DeRemer perdeu a sua candidatura à reeleição num lugar contestado, mas foi rapidamente escolhida para se tornar a candidata de Trump para liderar o Departamento do Trabalho.

No entanto, a sua selecção foi inicialmente criticada pelo seu apoio à Lei de Protecção do Direito de Organização (PRO), uma prioridade dos Democratas e dos principais grupos laborais. Na verdade, ela foi um dos três únicos republicanos da Câmara a co-patrocinar o projecto de lei, aumentando o optimismo democrata no processo.

“E como autor original do PRO Act, estou feliz em ver que o deputado Chavez-DeRemer é co-patrocinador do projeto de lei que escrevi com o deputado Scott”, disse a senadora Patty Murray (R-Wash.) quando DeRemer foi selecionado.

Mas, por enquanto, os republicanos estão segurando o fogo e dando deferência a Trump nas eleições. Mullin foi o primeiro republicano do Senado a se reunir com ela e comparou seus comentários sobre a Lei PRO aos de Kennedy sobre o aborto (ele é pró-escolha).

“Que ela está servindo de acordo com a vontade do presidente dos Estados Unidos e impulsionará sua agenda”, disse Mullin. “Ela também será confirmada.”

Fonte