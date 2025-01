Indira Varma do Creature Commandos fala (spoiler) sobre a morte e o futuro da noiva

Indira Varmaquem retrata a noiva em DC Comandos de criaturarecentemente falou sobre reprisar o papel em live action. O programa de animação, que foi ao ar no Max, terminou com seu episódio final, “A Very Funny Monster”, em 9 de janeiro de 2025. É o primeiro projeto oficial reiniciado do DC Universe e foi escrito pelo co-CEO da DC, James Gunn.

Indira Varma sobre a morte de Nina O futuro da noiva após Creature Commandos

A atriz recentemente participou de uma entrevista, onde compartilhou suas idéias sobre como interpretar seu personagem Creature Commandos em live-action.

Quando Entretenimento semanal Quando questionada sobre sua ideia para um retrato em live-action, Indira Varma disse: “Sim, claro! Eu sou apenas humano. Você já viu como é? Além disso, ele compartilhou suas opiniões sobre o crescimento que o personagem da Noiva poderia testemunhar na 2ª temporada.

Varma afirmou que a 1ª temporada de Creature Commandos é apenas “a introdução” da Noiva. A atriz disse: “Ela está se tornando alguém que consegue superar seu trauma e começar a ver o mundo de uma forma um pouco mais positiva”.

Com o lançamento do episódio final de Creature Commandos, muitos telespectadores presenciaram a trágica morte de Nina Mazursky, interpretada por Zoë Chao. Como a personagem de Chao, Nina e a Noiva, compartilham uma amizade próxima no programa, Varma também falou sobre esse momento no final.

A estrela de Game of Thrones elogiou Chao como Nina, dizendo: “Temos que nos enfrentar. “A personagem de Zoe é tão suave e doce que ela é um ótimo complemento para a atitude de ‘vida de merda, isso é tudo uma merda’ da Noiva.” Além disso, Indira Varma revelou como a morte de Nina desempenhou um papel no crescimento da Noiva, acrescentando: “Só quando Nina está em apuros é que as coisas se encaixam e é como um despertar. “Ele percebe que pode ser mais do que apenas uma máquina de matar.”

Originalmente relatado por Ishita Verma em super-herói.