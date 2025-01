Indonésia construirá centro nacional anti-radicalização em Jacarta

Jacarta – A Agência Nacional Antiterrorismo (BNPT) anunciou planos para construir o Centro Nacional de Preparação na área de Jacarta.

Chefe do Gabinete Geral do BNPT e Presidente da Equipa Técnica para o Desenvolvimento do Centro Nacional de Prontidão, TNI Air Marshal Fanfan Infansyah, afirmou que a presença do Centro Nacional de Prontidão desempenhará um papel estratégico no fortalecimento da prontidão nacional e na melhoria da resiliência nacional. .

“Este edifício desempenhará um papel estratégico no fortalecimento da preparação nacional para enfrentar a ameaça do terrorismo e no desenvolvimento da resiliência nacional como parte dos esforços para prevenir e enfrentar a ameaça do terrorismo”, disse Infansyah em Jacarta na quarta-feira (1º de janeiro).



Explicou que a construção do edifício, com início previsto para 2025 no oeste de Jacarta, não só fará parte do reforço da preparação nacional, mas também dos esforços do BNPT para se tornar um centro de coordenação para os repatriados da reabilitação.

Posteriormente, a área servirá como centro de serviços de avaliação, coordenação de aplicação da lei, atividades anti-radicalização e recuperação de vítimas de crimes relacionados com o terrorismo, continuou, citado pela Antara.

“Este edifício servirá também como símbolo de integração das estratégias nacionais. As infra-estruturas que serão construídas não só fortalecerão a preparação, mas também se tornarão um centro de coordenação e reabilitação para os repatriados”, destacou.

O centro nacional de preparação visa proporcionar uma sensação de segurança aos cidadãos indonésios, conforme descrito no Preâmbulo da Constituição de 1945, que enfatiza a protecção de todo o povo da Indonésia e do seu território.

Isto é interpretado como o Estado protegendo todos os componentes que compõem a nação indonésia, desde o povo até aos valores que devem ser preservados.

Uma das medidas de protecção fornecidas pelo Governo aos seus cidadãos é a promulgação da Lei n.º 5 de 2018 sobre a Erradicação do Terrorismo, que serve de quadro jurídico para a preparação nacional do governo nos esforços antiterroristas.

A preparação nacional é realizada pelo Governo e coordenada pelo BNPT, incluindo a vertente de empoderamento comunitário.

Ao abrigo deste quadro jurídico, o BNPT tem a tarefa de prevenir o terrorismo através de três acções principais: preparação nacional, contra-radicalização e desradicalização.

A preparação nacional, tal como definida na lei, significa garantir que todos os elementos da sociedade estejam preparados para a ameaça do terrorismo e os perigos das ideologias terroristas radicais.