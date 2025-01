Indonésia estabelece parceria estratégica para inovação tecnológica e educação

VIVA – Cooperativa Multipartidária de Serviços Arya Dhana Wisesa (KMP Aryadhana) e PT. A FPT Software Indonesia (FPT Indonesia) anunciou hoje uma parceria estratégica que visa impulsionar a inovação tecnológica e o desenvolvimento educacional na Indonésia. Os dois assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) em Jacarta, marcando o início de uma colaboração que deverá ter um impacto positivo na sociedade, especialmente em Yogyakarta.

Esta parceria reúne os pontos fortes da KMP Aryadhana, uma cooperativa sediada em Yogyakarta focada no desenvolvimento de tecnologia digital, blockchain e educação, com a experiência global da FPT na área de tecnologia da informação. Esta colaboração não só produzirá soluções tecnológicas inovadoras, mas também contribuirá para os esforços de conservação ambiental através de iniciativas de gestão de resíduos.

Soluções tecnológicas para um ambiente melhor

Um dos principais focos desta aliança é o desenvolvimento de soluções tecnológicas para gestão de resíduos. A KMP Aryadhana, juntamente com o seu parceiro estratégico Evowaste, implementará tecnologia de processamento de resíduos amiga do ambiente. Esta tecnologia provou ser eficaz em mais de 16 países e espera-se que contribua significativamente para superar o problema dos resíduos na Indonésia.

“Estamos muito entusiasmados com esta parceria”, disse Ahmad Subagyo, Presidente Geral da KMP Aryadhana Wisesa. “Esta colaboração permite-nos apresentar soluções tecnológicas inovadoras e sustentáveis, ao mesmo tempo que apoiamos programas governamentais nas áreas da educação e do ambiente.”

FPT, uma conhecida empresa de tecnologia no Vietnã.

A FPT Indonésia, como parte do grupo corporativo multinacional FPT, traz experiência e uma extensa rede global para esta parceria. A empresa possui ampla experiência no desenvolvimento de soluções tecnológicas complexas e já colaborou com diversas empresas líderes no mundo.

“Vemos um grande potencial na parceria com a KMP Aryadhana para contribuir para a melhoria da qualidade dos recursos humanos e do desenvolvimento tecnológico na Indonésia”, disse Doan Truong Giang, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da FPT Indonésia. “Ao combinarmos os nossos pontos fortes, podemos criar soluções tecnológicas inovadoras e proporcionar valor acrescentado à sociedade indonésia.” ele adicionou

Apoio ao desenvolvimento sustentável

A parceria entre a KMP Aryadhana e a FPT Indonésia também está alinhada com os esforços do governo indonésio para incentivar o desenvolvimento sustentável. Espera-se que esta colaboração possa acelerar a adopção de tecnologia amiga do ambiente e melhorar a qualidade da educação na Indonésia.