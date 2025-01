Indonésia oferecerá empréstimos a juros baixos a trabalhadores migrantes

Jacarta – O Ministro Coordenador do Desenvolvimento Humano e Cultura da Indonésia, Muhaimin Iskandar, anunciou que o governo irá fornecer um programa especial de empréstimos para trabalhadores migrantes que estão prestes a partir para trabalhar no estrangeiro.

“Criaremos um programa especial de empréstimos para trabalhadores estrangeiros, trabalhadores migrantes indonésios que vão para o exterior”, disse o ministro Iskandar na sexta-feira (3 de janeiro).

O Ministro Iskandar explicou que os trabalhadores migrantes podem utilizar o empréstimo para cobrir os custos dos seus bilhetes de saída, formação e processamento de documentos.

 Presidente Geral do PKB DPP Muhaimin Iskandar, também conhecido como Cak Imin.

“Os trabalhadores migrantes indonésios que necessitam de fundos para formação, estrutura de custos, bilhetes, partida e documentos receberão empréstimos”, disse ele.

O ministro garantiu que o programa de empréstimos para trabalhadores migrantes será oferecido com taxas de juros baixas.

Ele disse que o programa seguirá o modelo de Crédito Empresarial Popular (KUR), onde os empréstimos são concedidos com fundos governamentais.

“Vamos conceder empréstimos com taxas de juro muito baixas. No fundo, queremos aumentar o acesso ao capital com taxas de juro baixas”, concluiu.