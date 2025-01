Indra Sjafri acredita que os rivais da seleção sub-20 da Indonésia no Mandiri U20 Challenge Series 2025 têm qualidades fortes

Sidoarjo, VIVA- O técnico da seleção sub-20 da Indonésia, Indra Sjafri, avaliou que os três países participantes do minitorneio Mandiri U20 Challenge Series 2025 possuem qualidades fortes o suficiente para serem adversários da Indonésia. Embora não sejam exatamente iguais aos potenciais rivais da Indonésia na Copa Asiática de 2025, segundo a Indra, sua qualidade não é muito diferente.

O minitorneio Mandiri U20 Challenge Series 2025 será realizado nos dias 24, 27 e 30 de janeiro de 2025, no Estádio Gelora Delta Sidoarjo. Este torneio é composto por quatro países, nomeadamente Indonésia, Síria, Índia e Jordânia.

“Se a qualidade for a mesma de um grupo como Uzbequistão, Iêmen, Irã, garantiremos que não seja exatamente a mesma, mas pelo menos esta é uma seleção forte o suficiente para ser adversária da seleção da Indonésia. “. “, disse Indra enquanto liderava o treino da equipe no estádio Gelora Deltras, em Sidoarjo, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025.

 Indra Sjafri formou-se no programa de Diploma de Liderança Técnica da FIFA

A Indra também explicou as razões pelas quais apenas três países foram convidados a participar deste torneio. Segundo ele, isso porque quer fazer deste torneio uma simulação da Copa Asiática de 2025, que será realizada de 15 de fevereiro a 1º de março de 2025 na China.

O treinador que levou Garuda Muda à conquista da medalha de ouro nos Jogos SEA de 2023 também enfatizou que seus jogadores poderiam se adaptar rapidamente ao clima da China. Indra admitiu ter detectado como estaria o tempo na China.

“Estimamos que o clima na China atingirá entre 21 e 22 graus”, disse Indra.

A Indonésia está no Grupo C com Iêmen, Irã e Uzbequistão. Das quatro seleções deste grupo, a Indonésia não é a favorita em comparação com as outras três seleções. No entanto, a Indonésia pode surpreender.