Indra Sjafri disse depois de Kurniawan como assistente técnico da seleção Indonésia Sub-20

VIVA -Dra sjafri deu as boas -vindas à nomeação de Kurniawan Dwi Yulanto como seu assistente.

Kurniawan foi designado pelo PSSI para melhorar a nitidez de Garuda Nusontara na Copa Asiática Sub-20 2025.

Espera -se que sua experiência seja um ex -atacante de jogadores da seleção indonésia que tenha a equipe de Garuda para infestar na frente do gol.

Kurniawan não é uma figura estrangeira no pessoal do treinador da seleção nacional da Indonésia. O ex -jogador da Sampdoria atuou como assistente técnico da equipe nacional da Indonésia em 2018 e também assistente indonésio em 2019.

Ele também lidou com o Malasia Sabah Club na temporada de 2020 a 2021.

O treinador de 48 anos também conquistou a confiança como assistente de treinador de AS 1907, liderado por Cesc Fabregas de 2022.

Respondendo à nomeação de Kurniawan, Indra Sjafri espera repetir o sucesso ao vencer os jogos é 2023 com a equipe nacional da Indonésia Sub-23. Naquela época, Kurniawan também era seu assistente.

“Parabéns por trazer novamente o treinador @kurniawanqana na Copa Asiática da equipe nacional da U-20 da Indonésia. Repetimos o sucesso dos jogos é 2023. Bismillah”, escreveu Indra Sjafri em Instortário.

A equipe da Indonésia Sub-20 aparecerá na Copa Asiática Sub-20 na China, de 12 a 1 de março de 2025. A equipe será incorporada ao Grupo C, juntamente com o Uzbequistão, o Irã e o Iêmen.