Indra Sjafri disse que depois que a equipe nacional da Indonésia Sub-20 não derrotou o Iêmen e morreu na Copa Asiática

VIVA -Dra Sjafri abriu seu voto depois que sua equipe não venceu o Iêmen e morreu do Sub-20 da Copa da Ásia 2025.

Leia também: O gerente da seleção nacional indonésia dá boas notícias para Elkan Baggott

A equipe da Indonésia U-20, que certamente não avançou para as quartas de final, atraiu 0-0 contra o Iêmen no estádio do Centro de Base de Treinamento da Juventude de Shenzhen, na quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025.

Anteriormente, a Indonésia derrotou o Irã por 0-3 e escovou 1-3 quando enfrentou o atual campeão, Uzbequistão. Para este resultado, a Indonésia terminou em terceiro na classificação final do Grupo C com o ponto 1.

Leia também: O PSSI avaliará Indra Sjafri depois que a seleção nacional indonésia falhou miseravelmente na Copa da Ásia Sub-20

Para esse fracasso, o treinador da equipe nacional da Indonésia Sub-20, Indra Sjafri, pares de corpos. Ele pediu desculpas aos apoiadores da Seleção Nacional da Indonésia por não levar a Garuda Nusantar para voar na Copa Asiática.

“Eu represento a equipe e, pessoalmente, como treinador de confiança, peço desculpas a todos os indonésios, não posso cumprir o desejo de me qualificar para a Copa do Mundo Sub-20”, disse Indra Sjafri.

Leia também: 2 Kluivert Local treinador assistente foi determinado na equipe nacional da Indonésia

“E, portanto, quero me desculpar com o PSSI, que não conseguiu cumprir o objetivo de poder se qualificar para a Copa do Mundo”, continuou ele.

Além disso, Indra alegou estar pronto se foi substituído, porque ele foi responsável pelos maus resultados experimentados pela equipe de Garuda.

“Com relação a coisas que, por exemplo, devem ser avaliadas, devem ser substituídas etc., eu a apresento completamente ao PSSI, muito menos substituído porque esse é o dever do estado, quaisquer que sejam os riscos desse fracasso, sou um cavalheiro.