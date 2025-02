Indra Sjafri queria quando a equipe da Indonésia Sub-20 nacional enfrentou o Uzbequistão

Yakarta, vivo -Indra Sjafri pediu a seus filhos adotivos na equipe nacional de U-20 indonésia que estivessem melhor preparados para se submeter à segunda partida do Grupo C do U-20 da Copa da Ásia 2025 contra o Uzbequistão U-20.

O duelo entre a equipe nacional da Indonésia Sub-20 contra o U-20 Uzbequistão ocorrerá no Centro de Treinamento de Futebol Juvenil Shenzhen, China, no domingo, 16 de fevereiro de 2025.

Não, sem a razão, Indra pediu aos filhos adotivos que estivessem melhor preparados para ver este jogo. Porque com pontos completos, as etapas para ir para as quartas de final estão abertas.

“Devemos estar melhor preparados para enfrentar o Uzbequistão. Fazemos isso olhando para as partidas anteriores para estar pronta para enfrentá -los”, citou o site oficial da AFC.

A equipe da Indonésia U-20 começou a viagem na Copa da Ásia de 2025 U-20 com maus resultados. A equipe de Mute Garuda deve reconhecer a superioridade do Irã Sub-20 com uma pontuação de 0-3.

A capital dos sentidos ao lidar com o Uzbequistão é a reunião anterior. Ambas as equipes se reuniram várias vezes.

“Estamos familiarizados com suas equipes e jogos porque jogamos contra eles na Copa Asiática Sub-23 e duas vezes em Yakarta”, disse a tática de West Sumatra.

“Também vemos o jogo dele contra o Iêmen e devemos analisar mais para aproveitar qualquer oportunidade que nos leve”, acrescentou.

https://www.youtube.com/watch?v=zqezvJanhzss