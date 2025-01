Inesperadamente, é assim que Omara Esteghlal trata Prilly Latuconsina

Jacarta – A bela atriz Prilly Latuconsina finalmente confirmou seu relacionamento amoroso com a jovem e talentosa atriz Omara Esteghlal. Este casal de celebridades revelou que as sementes do seu amor floresceram durante as filmagens do filme “Budi Pekerti” em 2022.

Em um vídeo enviado para sua conta de mídia social, Prilly compartilhou um momento doce com Omara. Os dois parecem muito próximos e aproveitam o tempo juntos.

 Omara Esteghlal e Prilly Latuconsina

Um dos momentos que mais chamou a atenção foi quando Omara sinceramente deu a Prilly toda a sua comida.

“Aproveite a sua”, disse Prilly, olhando para a comida de Omara.

“Pegue, está tudo bem, está tudo bem”, respondeu Omara, dando-lhe toda a comida.

Essa simples ação fez o coração de Prilly derreter e ela ficou mais confiante em sua escolha. Ele se sentiu feliz quando o destino o uniu a um homem como Omara.

Ele também gosta muito da personalidade de Omara, que sempre o apoia em qualquer assunto. Não muito tempo atrás, Prilly Latuconsina era conhecido por ter aberto um negócio de iates com outro colega, Kevin Sanjaya.

Omara, que estava presente no momento, registrou todos os momentos que seu amante fez, inclusive entrevistando Prilly como uma verdadeira jornalista.

“Ela está ótima depois de lançar sua empresa de iates. Como eu disse, ‘übermensch’ (supermulher). Um milhão de parabéns”, escreveu Omara no Instagram.

 Omara Esteghlal e Prilly Latuconsina

Sabe-se que a notícia de sua proximidade surgiu após seus uploads circularem nas redes sociais demonstrando seu carinho.

No upload, Omara é vista vestindo um uniforme de prisão laranja com as palavras “Prilly Prisoner Since 2011”. Claro, isso causou diversas especulações entre o público. Além disso, os dois também foram vistos se abraçando e passando momentos juntos.

O upload, que inicialmente foi divulgado em uma conta de fofoca do Instagram, imediatamente se tornou viral e gerou diversas reações dos internautas. Muitas pessoas se sentem felizes e apoiam seu relacionamento.

“Não consigo imaginar que se eles se casassem e tivessem filhos, seus filhos seriam realmente fofos.” Usuários da Internet adicionados.

“Acredite, se você quiser ser chamada de mulher independente, se você se emocionar, toda a sua teimosia irá desaparecer.” disse outro.