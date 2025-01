Infância roubada à medida que pequenas gestações em Karnataka aumentam

“No ano passado, eu tinha ido a uma visita de campo a uma cidade no distrito de Balkot quando conheci uma garota que teve um golpe que claramente indicava que estava grávida. Ao investigar, descobri que essa garota de 15 anos estava comprometida com uma criança e não era casada. Quando eu disse que ela estava grávida, os moradores lutaram comigo e me disseram que ela nem era casada. Quando a enviei para o hospital, sabemos que ela estava grávida de quatro meses e as famílias de ambas as partes não estavam realmente cientes da situação “, disse Texaswini Hiremath, cientista social e ex -membro do Comitê de Bem -Estar Infantil do distrito ((CWC), Baggot.

“Em Bengaluru, uma garota de 13 anos ficou grávida e até deu à luz um bebê. Ele não estava ciente do que aconteceu com ele e nem sabia o conceito de gravidez. Quando um caso foi registrado, e ele foi convidado a identificar o homem que fez isso, ele mostrou um motorista automático. Mas os testes de DNA não correspondem. Mais tarde, ele disse que não sabia quem era o homem. Por fim, não conseguimos pegar o culpado no caso ”, disse Anjali Ramanna, ex -membro da CWC e defensor de mulheres e direitos da juventude.

Estes são apenas alguns dos casos perturbadores, uma vez que a falta de consciência sobre sexo e contraceptivos, abuso sexual, compromissos precoces e casamentos causados ​​por situações socioeconômicas e crenças tradicionais levaram a um aumento na gestações de menores e crianças (mais de 18) em Karnataka no período após o Covid-19.

De acordo com os dados apresentados pelo Ministro do Bem -Estar de Mulheres e Crianças Laxmi Hebbalkar na sessão da Assembléia Legislativa em dezembro, 252 casos de gestações menores de menores foram registradas perante o Comitê de Bem -Estar Infantil em 2021–22, 405 casos em 2022 – 23 e 709 em 2023-24.

O ministro atribuiu esse aumento à mudança de sistemas familiares, o uso de redes sociais por crianças, o aumento dos casamentos das crianças e os casos de POCSO, ‘mais casos de amor entre adolescentes e práticas tradicionais.

Os ativistas que trabalham no campo elogiam o governo por pelo menos reconhecerem que há casos de gestações menores em vez de negá -los. No entanto, eles disseram que o que é relatado é um número muito pequeno de casos, enquanto a realidade pinta uma situação mais séria.

Por que

Uma das principais causas de gestações pequenas é o casamento infantil, que ainda prevalece, apesar dos esforços de ativistas e funcionários do governo. Texaswini lembrou como, nos anos após a pandemia, as crianças que estavam na faixa etária de 9 a 12 anos se casaram cada vez mais.

“Antes disso, geralmente vimos casos em que as meninas entre 15 e 17 eram casadas. Mas durante a pandemia, vimos meninas muito jovens, algumas das quais nem perderam todos os dentes de leite, casando -se. Isso poderia ter sido para a crise socioeconômica. Posteriormente, em 2022, vimos um grande aumento no número de gestações infantis ”, afirmou.

Também vale a pena mencionar que o período após a pandemia também foi o momento em que havia muita migração quando as pessoas retornaram a procurar trabalho para cidades e cidades maiores. “O casamento ainda é considerado uma instituição que garante segurança, especialmente em áreas rurais. Por volta de 2022, muitos homens encontraram trabalho nas cidades e aqueles que tinham filhas com cerca de 15 a 16 anos de idade eram casados ​​por razões de segurança ”, eles compartilharam um morador da vila no distrito de Yadir.

A migração para Bengaluru, especialmente dos estados do norte, também levou a um aumento no número de gestações menores encontradas em Bangalore, segundo ativistas. “Os homens que trabalham em Bengaluru como carpinteiros, pedreiros ou trabalhadores da construção costumam trazer algumas meninas de seus estados aqui para o trabalho doméstico. Essas meninas vêm de lugares distantes sem educação e acabam grávidas aqui ”, disse Anjali.

Anjali também falou sobre como a sociedade vê o casamento e a gravidez como um meio de “domesticar mulheres”. “Há muitas famílias que temem que suas filhas se apaixonem por um filho de uma casta ou classe diferente, e é por isso que elas se casam cedo. Então o casal não terá idéia de como gerenciar sua vida sexual, e os jovens estão grávidos ”, disse ele.

Ele também falou sobre como esse tipo de gravidez também prevalece em ambientes urbanos. “As meninas vão a escolas com ótimos nomes e, quando a família souber que está namorando, elas se casam com elas. Tais casos existem mesmo em famílias ricas e não se limitam apenas a seções socioeconomicamente mais fracas.

Falta de consciência

Com conversas sobre sexo e contraceptivos que ainda são vistos como tabu nas sociedades indianas, as meninas nos casamentos das crianças geralmente acabam grávidas sem a intenção de ter.

“As meninas não obtêm direitos de tomada de decisão após o casamento. Muitos ainda não sabem que o sexo os coloca grávida “, disse Vasudeva Sharma NV, diretora executiva do Child Rights Trust, que trabalhou extensivamente com meninas que eram casadas e grávidas antes de se tornarem adultos.

“Ninguém conversou com as meninas com quem trabalhei em contraceptivos ou sexo seguro. Mesmo nos hospitais, quando chegaram, alguns dos funcionários fizeram perguntas inadequadas e culparam a garota e sua família. O que nosso sistema está fazendo, especialmente nas aldeias? Não há como os trabalhadores de Anaganwadi ou os Ashas ou profissionais de saúde em geral ignorarem meninas casadas. Por que você não fala sobre a prevenção de gestações?

Os ativistas falam amplamente sobre falha sistêmica em muitos níveis quando se trata de gestações menores. Eles exigem que médicos e trabalhadores médicos assumam mais responsabilidade para evitar gestações.

“Nos hospitais, os adultos convencem os médicos de que a garota depende do marido e, se o caso for relatado, ela será enviada para a prisão e a garota terá que enfrentar as consequências. Portanto, em muitos casos, eles não o relatam. O que eles estão compartilhando são apenas 5% dos casos que entram ”, disse Texaswini.

Levando em conta os sérios riscos à saúde que vêm com pequenas gestações, Vasudeva também argumentou que os profissionais de saúde no solo devem ser muito mais atentos. “Há uma grande possibilidade de que muitas dessas garotas possam ser anêmicas. Isso leva a abortos, o que pode ser muito perigoso. Sem consciência adequada, eles engravidam novamente dentro de dois meses após o aborto. Os profissionais de saúde no nível do solo devem monitorar essas coisas e aconselhar as meninas ”, afirmou.

Pacientes em áreas rurais

“Em Bengaluru, vemos casos de gestações menores em pacientes rurais do que nos urbanos”, disse o Dr. Spurthy G. Janney, consultor – obstetrícia e ginecologia, hospitais manipais, Whitefield. “Aqueles nas áreas urbanas geralmente estão cientes de sexo e contraceptivos seguros. Mesmo assim, quando eles veem para consultar outros problemas ginecológicos, educamos -os sobre sexo e contracepção seguros.

Ela acrescentou: “Entre meninas rurais com gestações na adolescência, também vemos muitos casos de gestações frequentes. Nesses casos, geralmente os chamamos após o terceiro ou quarto mês de entrega, aconselhamos -os sobre contracepção e informamos que devem ter pelo menos um intervalo de 18 meses antes de conceber novamente. Também falamos sobre o método de contracepção de barreira, que o governo fornece gratuitamente e, se eles têm três filhos ou mais, também os aconselhamos no esquema de planejamento familiar.

Não há governo. departamento

No entanto, não existe um departamento governamental específico que ocupa essas gestações. Enquanto o Departamento de Bem -Estar das Mulheres e da Criança mantém uma guia sobre os casos relatados e tem policiais para interromper o casamento das crianças, o Departamento de Saúde se importa apenas com casos de relatórios que atingem hospitais, de acordo com os regulamentos existentes. De fato, não há dados sobre o número exato de gestações menores no estado. Embora o CWCS forneça apenas dados sobre o número de casos registrados, o Departamento de Saúde diz que não há dados autenticados nesse sentido.

“É o departamento de bem -estar e crianças que lida com pequenas gestações. Toda vez que nossos médicos conhecem esses casos, informam as autoridades apropriadas. O tratamento não será negado, mas como a CWC será considerada um caso, mais medidas serão informadas. Fornecemos apenas serviços de saúde ”, disse Sivakumar. KB, Comissário, Departamento de Saúde e Bem -Estar da Família.

No início de setembro de 2024, o primeiro -ministro Siddaramaiah havia enviado uma circular para 10 departamentos governamentais sobre a prevenção das gestações das crianças após o portal reprodutivo e de saúde infantil (RCH) indicaram que houve 28.657 casos desse tipo no período entre janeiro de 2023 e novembro de 2023.

Esta nota incluiu instruções ao Departamento de Saúde para resolver os problemas técnicos no portal RCH e necessariamente registrar a idade apropriada das meninas no índice da matriz etária. No entanto, em janeiro de 2025, funcionários do Departamento de Saúde disseram que os dados do portal sobre gestações menores não eram autenticados.

O Ministro do Desenvolvimento de Mulheres e Crianças, Laxmi Hebbalkar, também mencionou que o governo tomou muitos passos, incluindo a transmissão de uma série de 13 semanas no rádio em 2024 para aumentar a conscientização sobre a gravidez dos menores. Ela disse que 697 programas de conscientização foram realizados em todo o estado em escolas governamentais e particulares, nas quais participaram 5,75 lakh de pessoas. O governo também colaborou com uma ONG para treinar funcionários para evitar essas gestações.

Os ativistas alertam que, se as medidas apropriadas não forem tomadas agora para evitar essas gestações, o estado e o país sofrerão perdas de capital humano a longo prazo. “Primeiro, a taxa de natalidade do país está em declínio. Se nossas crianças existentes também estão sujeitas a gestações e essas dificuldades, o que acontecerá com nosso capital humano em alguns anos? O governo deve pensar seriamente sobre isso ”, disse Texaswini.