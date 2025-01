Influxo para a Barragem Mettur reduzido

Tanque cheio de água em Mettur, no distrito de Salem, em Tamil Nadu. | Crédito da foto: LAKSHMI NARAYANAN E.

O nível da água da barragem de Mettur no sábado era de 119,14 pés contra sua capacidade total de 120 pés. O nível de armazenamento situou-se em 92,10 TMC contra a sua capacidade total de 93,47 TMC. A afluência à barragem foi reduzida para 1.128 cusecs em relação à afluência de sexta-feira de 1.992 cusecs. A quantidade de água descarregada da barragem para o rio Cauvery para irrigação do delta e irrigação do canal continuou a ser de 12.000 cusecs e 300 cusecs, respectivamente.

Homem é preso por assassinar seu tio em Salem

A polícia prendeu um homem de 30 anos por supostamente assassinar seu tio. Segundo a polícia, S. Selvaraj de Puthiragoundampalayam era alcoólatra e regularmente pedia dinheiro emprestado aos residentes para beber. Na sexta-feira, ele exigiu dinheiro do tio Periasamy, 67 anos, que morava na mesma cidade. Quando ele recusou, ocorreu uma briga entre eles, durante a qual Selvaraj supostamente matou Periasamy e cortou sua cabeça. Ele também ameaçou pessoas que tentaram impedi-lo. A polícia de Yethapur, ao receber informações, chegou ao local e encaminhou o corpo ao Hospital Governamental de Salem para autópsia. A polícia registrou um caso, prendeu Selvaraj e o deteve no sábado.

Loja pega fogo em Salem

Uma loja de arroz tufado em Kamandapatti Pirivu, em Salem, pegou fogo, destruindo a maior parte de seus produtos. A fumaça preta começou a sair na manhã de sábado da loja, de propriedade de Murugan, morador de Mecheri, e se espalhou por toda a loja. Segundo informações, funcionários do Corpo de Bombeiros e Resgate de Omalur correram até o local e extinguiram o incêndio. Mas o arroz tufado e os salgadinhos da loja foram destruídos pelo incêndio. A polícia de Omalur está investigando o incidente.