Infosys expandirá seu campus Pocharam nos arredores de Hyderabad para adicionar 17.000 empregos

O diretor financeiro do Infosys Limited Group, Jayesh Sanghrajka, conheceu a Telangana Industries e o ministro de TI, Duddilla Sridhar Babu, e autoridades na conferência anual do Fórum Econômico Mundial (WEF) 2025 em Davos, Suíça. | Crédito da foto: Handle @TelanganaCMO no X

A gigante do software Infosys anunciou planos para expandir seu campus em Pocharam, nos arredores de Hyderabad. Planos foram traçados para adicionar 17.000 empregos no campus. Foi alcançado um acordo nesse sentido com o governo de Telangana para expandir as instalações ali.

O anúncio foi feito depois que o diretor financeiro do Infosys Limited Group, Jayesh Sanghrajka, se encontrou com o ministro de TI e Indústrias da Telangana, Duddilla Sridhar Babu, na conferência anual do Fórum Econômico Mundial (WEF) 2025 em Davos, Suíça.

Como parte do acordo, novas torres de TI seriam construídas com Rs. 750 crores na primeira fase. A construção seria concluída nos próximos dois ou três anos. Atualmente, a Infosys emprega 35.000 pessoas em Hyderabad.

As grandes empresas e indústrias de todos os setores receberão apoio adequado, com o objetivo de melhorar a economia do Estado, disse o Sr. Sridhar Babu.