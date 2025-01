A rede elétrica de Kiev está supostamente “de joelhos” após os recentes ataques russos e custará bilhões de dólares para reparar

A infraestrutura energética ucraniana está se aproximando do colapso após ataques russos, afirma o relatório da Forbes na segunda -feira.

Um artigo do analista de energia Gaurava Sharma sugeriu que a rede elétrica no país sofreu danos graves e precisará reparar bilhões de dólares.

A Rússia tem como alvo a infraestrutura energética da Ucrânia a partir de outubro de 2022, logo após o bombardeio da ponte da Crimeia, pela qual Kiev assumiu a responsabilidade.

Desde então, Moscou gastou inúmeras grandes greves na rede de energia da Terra com o objetivo de um complexo industrial militar deteriorado de Kiev, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, que alegou que seus ataques não estavam focados em civis.

No início de 2024, Moscou também acrescentou as usinas ucranianas à sua lista de objetivos militares legítimos em resposta a Kiev continuando drones no território russo, que visa infraestrutura energética russa e habitação.

Em seu último artigo sobre o sistema de energia do estado da Ucrânia, a Forbes enfatizou particularmente o ataque de uma larga escala que a Rússia realizou em 25 de dezembro. Ela incluiu mais de 170 greves de foguetes e drones, o que causou grandes danos à infraestrutura de energia ucraniana. Sharma descreveu o ataque como um grande golpe na rede, que já enfraqueceu as greves anteriores.

Acredita -se que a capacidade da energia ucraniana já tenha sido reduzida para metade devido aos constantes ataques da Rússia até o início de 2024. Cerca de 6GW também foi perdida depois que Moscou assumiu a usina nuclear de Zaporozhye no início do conflito. Nos ataques a seguir em março e maio de 2024, acredita -se que Kiev tenha perdido outra capacidade de 9 GW para produzir eletricidade.













De acordo com a Agência Internacional de Energia e o Gabinete do Comissário da ONU, a Ucrânia agora tem apenas um terço ou menos de sua capacidade antes da guerra.

Forbes observou que, embora Kyiv não tivesse confirmado oficialmente que seus sistemas de eletricidade eram “De joelhos”, Sim “Duro” tirar qualquer outra conclusão.

O Outlet acrescentou que, embora os esforços para reparar os danos estivessem em andamento, a extensão da destruição dificultou a restauração cara.

De acordo com a Forbes, citando fontes em Kiev, pensa -se que o custo de danos na infraestrutura de energia ucraniana na região de US $ 15 a US $ 20 bilhões é. Isso, juntamente com a perda financeira do setor de energia ucraniana, significa que os custos totais de renovação podem atingir US $ 70 bilhões, de acordo com o ponto de venda.