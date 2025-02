UV tratado em refeição em pó pode ser adicionado ao pão, queijo, macarrão e outros produtos alimentares em novos regulamentos

A Comissão Europeia aprovou um novo ingrediente de alimentos feitos de larvas de refeições secas e secas, formato jovem do besouro. As larvas serão tratadas com luz ultravioleta (UV), um processo semelhante à maneira como a luz solar ajuda a pele humana a produzir vitamina D.

A aprovação faz parte do plano da UE para a introdução de fontes de proteínas sustentáveis ​​e permite até 4% dos insetos baseados em produtos como pão, queijo, macarrão e geléia. A regulamentação entrará em vigor em 10 de fevereiro.

A decisão segue a opinião científica da Diretoria Europeia de Segurança Alimentar (EFSA), que descobriu que o pó para uma refeição foi tratado com UV é seguro em níveis aprovados. A EFSA observou que, embora o tratamento UV aumente o conteúdo da vitamina D3, não contribui para uma ingestão dietética significativa.

No entanto, a agência alertou que algumas pessoas, incluindo aquelas com alergia a conchas de ácaros ou poeira, podiam sentir as reações às proteínas da refeição e sugeriram mais pesquisas nessa área.

Em resposta, a Comissão Europeia é defendida pela clara rotulagem de alimentos que contêm uma refeição em pó. Os pacotes devem declarar “Contém vitamina D feita de localização UV” e exibir a quantidade de vitamina D em fatos nutricionais. A lista de ingredientes também deve mencionar claramente um ingrediente baseado em insetos, especialmente para os consumidores de alergia.

A decisão está alinhada à organização alimentar e agrícola (FAO) para insetos como uma fonte sustentável de proteína. Comparados ao gado tradicional, os insetos requerem menos solo, água e alimentos enquanto produzem menos gases de efeito estufa, tornando -os uma opção mais ecológica.













O Fórum Econômico Mundial (WEF) também promoveu o consumo de insetos como uma alternativa sustentável à carne. Em 2021, ela descreveu o cultivo de insetos como uma solução verde para a crescente crise dos alimentos, enfatizando seus benefícios de proteínas e fertilizantes. Em 2022. O WEF descreveu cinco maneiras pelas quais comer insetos pode combater as mudanças climáticas, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa associadas à agricultura de gado.

A autorização de uma refeição em pó adiciona uma lista de alimentos de insetos autorizados. Anteriormente, a Comissão Europeia aprovava outros insetos, como jumpers de migração e grilos domésticos, em pó congelado e seco.

Os insetos fazem parte da dieta na África, Ásia e América Latina. Países como México e Tailândia consomem regularmente grilos, saltadores e larvas de beterraba. Recentemente, Cingapura aprovou 16 tipos de insetos para o consumo humano. Nos Estados Unidos, os insetos do Canadá são classificados como novos alimentos e requerem aprovação regulatória.