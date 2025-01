Iniciar é fazer tarefas para o México, Canadá e China. Trump: “Eu também os imporei à UE”

Os deveres sombrios Donald Trump estão prestes a discutir no México, Canadá e China, de acordo com a versão da Casa Branca – “Invasão de migrantes e fenanil, que mata milhares de americanos”: de 1 de fevereiro em, na realidade, 25% Contra países vizinhos conectados estados e 10% contra Pequim.

Mas o BRICS também está tremendo: o presidente dos EUA retornou a ameaçá -los e marca 100% da taxa se criar sua própria moeda ou interromper uma alternativa ao dólar. E mesmo na União Europeia, ele deu um relatório claro: “Ele nos tratou mal, certamente irei impor deveres”.

De acordo com o ministro das Relações Exteriores italiano Antonio Tajani, se o antigo continente quiser evitar a guerra comercial com Trump, ele terá que comprar mais dos Estados Unidos, aumentar os orçamentos defensivos e desregulatórios para fortalecer a economia européia. Em uma entrevista com um político.

Em um futuro próximo, no entanto, Trump quer manter sua promessa de atingir o Canadá e o México responsável, em sua opinião sobre o fluxo de fenanil nos Estados Unidos e a chegada de migrantes. Rumores sobre a última hora de negociação e avaliação com possível adiamento 1.

O comandante principal explicou no estudo oval o que os produtos serão influenciados: a primeira aço e farmácias de 1 de fevereiro e, em seguida, microchips, petróleo e gás a partir de 18 de fevereiro. A reação dos vizinhos canadenses, que, de acordo com o primeiro -ministro Justin Trudeau, disse que estão prontos para responder “Forza e imediatamente. Não é o que queremos, mas se continuar, também agiremos ”.

Mas Trump se reta e afirma que “não há nada que o Canadá, o México e a China possam fazer” para evitar tarefas. Durante a guerra comercial, que eclodiu entre os Estados Unidos e o Canadá nos primeiros quatro anos até a Casa Branca de Trump, Ottawa respondeu e armazenou taxas em suco de laranja na Flórida no uísque e bourbon. Nesta ocasião, da mesma maneira também pode ser seguida.

No entanto, o Canadá também poderia recorrer à possibilidade “nuclear” de energia, sua arma mais difícil contra os Estados Unidos. Pelo menos trinta estados dos EUA dependem da energia canadense e a colocação de candidatos às exportações para os EUA se refletiria em um aumento nos preços de eletricidade, gás e gasolina que Trump prometeu chegar aos americanos assim que eles entram na Casa Branca.

A China está ciente de que será possível ser ainda mais punido pelos deveres sombrios de Trump e cuidadosamente aderir ao desenvolvimento. O caso Deepseek parece ter aumentado as chances de novas medidas americanas contra Pequim em termos de verificações de exportação, bem como taxas em nome da América primeiro para impedir o domínio da tecnologia Star e Stripe.

++ Casa Branca “, das funções de amanhã no Canadá, México e China” ++



