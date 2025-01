Innalillahi, brigadeiro-general (aposentado) Yusri Yunus, morre

Jacarta – Chegam notícias tristes do Corpo Bhayangkara. O ex-diretor do Corpo de Trânsito da Polícia Regional, Brigadeiro-General (aposentado) Yusri Yunus, morreu na noite de domingo, 19 de janeiro de 2025.

Esta triste notícia foi transmitida pelo colega e presidente da Academia de Polícia de 1991, Bhara Daksa, Inspetor Geral Pol Mohammad Iqbal.

“Notícias tristes. Nosso melhor irmão, Mas Yusri, faleceu na presença de Allah SWT”, disse Iqbal aos repórteres.

O chefe da polícia regional de Riau, Iqbal, disse que o falecido era uma pessoa boa e alegre.

“O falecido é uma boa pessoa, feliz e gosta de ajudar os outros”, afirmou.

 Parentes visitam o falecido Brigadeiro General (aposentado) Yusri Yunus

Yusri Yunus teria morrido no Hospital Cipto Mangunkusumo, no centro de Jacarta.

“Inalillahi wainna ilaihi rojiun. Condolências pela morte do Brigadeiro-General Pol Yusri Yunus, SIK”, disse o Chefe do Gabinete de Informação Pública (Karo Penmas) da Divisão de Relações Públicas da Polícia Nacional, Brigadeiro-General Trunoyudo Wisnu Andiko.

Trunoyudo rezou para que o falecido Yusri Yunus pudesse obter a melhor posição aos olhos de Allah SWT.

“Esperamos que os pecados do falecido Husnul Khotimah sejam perdoados, seus atos de adoração sejam aceitos e colocados no melhor lugar por Allah SWT e a família deixada para trás receberá força e sinceridade”, disse ele.

A causa da morte deste oficial superior ainda é desconhecida. As informações sobre a morte do ex-Chefe de Relações Públicas da Polícia Metro Jaya ainda não são claras.

Segundo as informações, o último cargo do Brigadeiro General Yusri Yunus foi o de diretor do Corpo de Polícia Regional de Trânsito. Ele se formou na Academia de Polícia em 1991.