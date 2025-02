Inovação de Genjot, expansão do mercado nacional de auto -projeto BIDIK

Yakarta, vivo – Produtores de acessórios After -Sales School O carro, OtoProject, continua demonstrando seu compromisso com a inovação aos 15 anos, lançando novos produtos para melhorar uma experiência de manuseio segura e confortável.

Diretor-executivo (CEO) OtoProject, disse Martin, não apenas apresenta acessórios feitos especificamente para cada carro, o Auto -Object também incentiva o mercado automotivo com a linha de produtos essencial.

“A inovação de otoproject está se desenvolvendo mais amplamente. Além de atrair entusiastas automotivos, o OtoProject também chega à comunidade em geral, o que faz do carro uma parte importante das atividades diárias”, disse Martin em seu comunicado, quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025.

Ele disse que, se todo esse tempo for conhecido OTOProject como design, fabricação e marketing especificamente para cada carro, desta vez seu partido também deseja a comunidade, especialmente os motoristas de carros do país, sabendo que o otoprojeto está presente para todas as pessoas.

 (Doc. Relações Públicas OtoProject) Foto: Viva.co.id/mohammad yudha pasetya

De acordo com isso, Fitra Eri, um embaixador da marca AutoProject enfatiza, cada produto essencial do AutumnCT é cuidadosamente projetado para responder às necessidades exclusivas de cada motorista e fornecer uma experiência de manuseio mais confortável e ideal.

“O carro, não importa o quão perfeito seja projetado, mas para cada pessoa deve ser necessidades diferentes. Portanto, este Autopt está presente para complementá -lo e aperfeiçoá -lo”, disse Fitra.

“O produto é muito bom, universal, mas com design eleganteFácil de usar e a qualidade da fabricação de prêmios. Eu já tenho alguns e gosto de usá -lo porque eles também podem me transferir para outros carros “, disse ele.

Fitra também revelou a impressão de si mesmo que confiou novamente como embaixador da marca de um projeto de autoprojetos em 2025. Desde que ele foi anunciado pela primeira vez em 2023, Fitra Eri continuou a fornecer apoio total ao compromisso assumido pelo OtoProject.

 Automotivo ao vivo: OTOProject Garage Bintaro

“Ele está muito orgulhoso de ter certeza de ser o embaixador da marca Autnoject. Não apenas torna nossos carros mais perfeitos de acordo com suas respectivas necessidades, mas também acompanham a qualidade da fabricação com um nível alto. Tudo está alinhado com meu objetivo como Criador de conteúdo Ou seja, dar o melhor para os consumidores “, disse ele.

Para obter informações, a última das dezenas de produtos essenciais que foram comercializados, o OtoProject apresenta duas variantes da câmera que estão prontas para supervisionar a viagem para ser mais segura com duplo Gravador de canal. A decisão otoProject de enviar este produto se deve aos muitos pedidos para cliente Projeto de outono.