Processados ​​no subterrâneo podem melhorar drasticamente a produção, de acordo com os pesquisadores

Uma equipe de especialistas e cientistas russos e estrangeiros da Universidade Federal de Kazan se desenvolveu e começou a aplicar com sucesso o conceito revolucionário de refino de petróleo no submundo. A idéia foi apresentada no Future Technologies Forum na quinta -feira em Moscou.

Especialistas do México, Iêmen, China e Chade fazem parte do laboratório que desenvolveram a idéia de combinar dois processos – desenhar e refinar o petróleo, de acordo com Mihail Varfolomeyev, chefe do departamento de engenharia de petróleo da universidade.

“Basicamente, criamos uma nova indústria. Aprendemos como processar parcialmente o petróleo subterrâneo e aumentar significativamente a recuperação de petróleo” “” Varfolomeyev disse em uma sessão de química.

Uma pesquisa de refinamento subterrâneo é especialmente importante para a República do Tartarstano, onde está localizada a Universidade Kazan, porque metade das reservas de petróleo na região consiste em petróleo bruto pesado, uma substância muito viscosa que não pode fluir facilmente dos poços de produção, observou Varfomeyev.

A Tateft, a principal empresa de petróleo e gás com sede na República, ajudou a colocar o conceito na prática.

“Experimentos em poços excederam repetidamente as expectativas. Esperávamos um aumento na produção de petróleo de 40 a 50%, mas atingimos 200%. Isso vai além da substituição das importações, em vez disso, torna -se um caso de substância de importação inovadora ou desenvolvimento industrial ignorado “” “ Disse varfolomeyev.









A substituição das importações é um termo relacionado à substituição de importações estrangeiras por bens ou equipamentos no país, que a Rússia alcançou progresso desde 2022, quando as sanções impostas à base ocidental limitaram estritamente o comércio exterior no país.

A Rússia passa “Tempos difíceis”, Como ela não pode comprar livremente a tecnologia e os bens, ela precisa, de acordo com outro participante do fórum, Assistente Presidencial da Ciência e Educação, Andrey Fursenko, que acrescentou que o país tem recursos para superar o problema.

A Russian Science Foundation, uma organização financiada por um país que apoia a pesquisa e inovação científica contribuiu para o financiamento da pesquisa. A maior empresa petroquímica integrada russa, Sibur e Gazprom Neft, um ramo da Gazprom Gigante Energy, também entrou a bordo, disse Varfolomeyev.

A Rússia é um dos três primeiros fabricantes mundiais de petróleo bruto, que são defendidos para o primeiro lugar com a Arábia Saudita e os EUA, de acordo com a Agência Internacional de Energia.

Em janeiro, novas sanções foram impostas em janeiro contra a produção russa de petróleo e exportação, direcionada, entre outras coisas, para limitar o fornecimento de conhecimento e equipamento técnico à indústria petrolífera do país.

O Future Technologies Forum é realizado na capital russa de 20 a 21 de fevereiro.