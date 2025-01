INPS, 215.058 reformas antecipadas em 2024, -15,7%

Foi decidido reprimir as reformas antecipadas a partir de 2024, passando para o regime de cotas 103 e prorrogando os prazos o número de pessoas que saem antes da idade de reforma está a diminuir.

Em 2024 – lemos no rastreador de fluxos do INPS – registaram-se 215.058 reformas antecipadas face às 255.119 em 2023, uma redução de 15,7%. No entanto, o número de pensões de velhice em vigor a partir de 2023 manteve-se essencialmente estável em 254.213, em comparação com 256.342 em 2023.

Em 2020, quando foi aplicada a quota de 100, as reformas antecipadas totalizaram mais de 333 mil.

