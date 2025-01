Inserido: “Almasri descartado porque é perigoso”

O cidadão líbio Najeem Osema Almasri Habish foi libertado na noite de 21 de janeiro “e foi depois repatriado para Trípoli, por razões urgentes de segurança, com a minha exclusão, dada a perigosidade do assunto. O governo se mostrou disposto a fornecer informações mais detalhadas sobre o caso. Assim, o Ministro do Interior, Matteo, desistiu do inquérito no Senado sobre o caso de Almasri.

“Após a não apresentação da detenção do Tribunal de Recurso de Roma, considerando que o cidadão líbio se encontrava “fora” em Itália e apresentava um perfil socialmente perigoso, conforme indica o mandado de detenção emitido em 18 de janeiro pelo órgão criminoso internacional Tribunal, adotei a disposição de exclusão por motivos de segurança do Estado “nos termos da lei. “A medida foi informada ao interessado no momento da liberação e saiu do território nacional na noite do dia 21 de janeiro”. A suspensão da deportação naquela altura “era a medida mais adequada, também durante a proibição de reentrada”.

