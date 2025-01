Inspetor Geral do DHS confirma auditoria da FEMA

O Inspetor Geral do Departamento de Segurança Interna (DHS), Joseph Cuffari, confirmou que seu escritório iniciou uma auditoria da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA) em meados de dezembro devido a preocupações de que os funcionários da agência estavam evitando casas com placas de campanha do presidente eleito Trump em vários locais. estados, ajudando comunidades devastadas por furacões recentes, de acordo com uma carta compartilhada com The Hill.

A auditoria começou em 17 de dezembro e notificou o presidente do Comitê de Transporte e Infraestrutura da Câmara, Sam Graves (R-Mo.) e o deputado Scott Perry (R-Pa.), na segunda-feira, de acordo com a carta.

Seu objetivo é “determinar até que ponto a FEMA seguiu suas políticas e procedimentos ao abordar questões de segurança e determinar as tendências da comunidade que impactam a assistência aos sobreviventes de desastres em resposta aos furacões Helene e Milton”.

Graves e Perry pediram uma investigação em 3 de dezembro “sobre múltiplas alegações de evitar deliberadamente casas com sinais políticos ou de campanha de Trump” durante a resposta da FEMA aos furacões Helene e Milton.

“Na Carolina do Norte, o Comitê está ciente de relatos de funcionários da FEMA que aparecem em qualquer casa exibindo um ‘Make America Great Again’, ‘Drain the Swamp’, ‘Don’t Tread on Me’ ou uma placa de campanha de Trump”, o Casa disse. Os republicanos escreveram na carta de três páginas. “Se a equipe de campo da FEMA encontrasse três ou mais desses sinais, eles poderiam deixar toda a vizinhança sem notificar as vítimas do furacão sobre a assistência disponível.”

Marn’i Washington, ex-funcionária da FEMA, foi demitida por supostamente liderar uma equipe de assistência na Flórida para evitar casas com cartazes de campanha de Trump e outras mercadorias. Mais tarde, Washington disse que estava sendo “incriminada” e culpou seu supervisor.

Cuffari disse que compartilharia os resultados da auditoria, relatórios futuros sobre o tema ou “qualquer um de nossos numerosos projetos” com os legisladores se eles quisessem agendar um briefing para ele.

“Compartilho sua opinião de que qualquer financiamento para desastres fornecido pelo Congresso deve estar disponível para todos os afetados e não pode ser condicionado ou adiado com base em opiniões políticas”, escreveu Cuffari na carta.

A administradora da FEMA, Deanne Criswell, testemunhou em novembro sobre o incidente e disse anteriormente que não oferecer ajuda às pessoas por causa de diferentes crenças políticas estava “completamente em desacordo com a missão da FEMA”. Criswell também disse acreditar que o incidente não fez parte de uma prática mais ampla dos funcionários da agência.

