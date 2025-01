Inspetoria de Dukcapil e Governo da Regência de Tangerang delegarão serviços aos distritos

Tangerang, AO VIVO – O Secretário Regional da Regência de Tangerang, Soma Atmaja, realizou inspeções repentinas (sidak) e verificações em três organizações de aparelhos regionais (OPD), incluindo Bapenda, o Hospital Regional de Tigaraksa e o Serviço de Registro Civil e Populacional (Diadukcapil).

Nesta actividade, ele e pessoal relacionado examinaram os serviços comunitários, começando pelo Serviço de População e Registo Civil, a Agência Regional de Receitas e o Hospital Regional de Tigaraksa.

“Anteriormente fizemos o primeiro percurso no Serviço de População e Registo Civil, verificamos a otimização dos serviços no início do ano”, disse, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025.

 Secretário Regional da Regência de Tangerang, Soma Atmaja. Foto: VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

Enquanto estiver no Serviço de População e Registo Civil, disse Soma, no futuro, o Governo da Regência de Tangerang (Pemkab) continuará a melhorar os serviços de população e registo civil. O Governo da Regência de Tangerang redelegou os serviços de população e de registo civil aos subdistritos de toda a Regência de Tangerang.

“Pretendemos redelegar a população e os serviços públicos ao subdistrito para torná-los mais eficazes e a comunidade mais confortável. Vamos discutir isso primeiro, se Deus quiser, será implementado num futuro próximo”, disse.

Em seguida, continue verificando os serviços de saúde do Hospital Regional de Tigaraksa. Os serviços de saúde do Hospital Regional de Tigaraksa estão abertos para pacientes internados. Principalmente para pacientes que usam BPJS.

“Graças a Deus, é extraordinário que o Hospital Regional de Tigaraksa agora possa cuidar de pacientes com BPJS. Antes, você podia ver por si mesmo que muitos pacientes hospitalares e de emergência usavam BPJS. ele afirmou.

