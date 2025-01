Inspire a geração mais jovem através do IIETE 2025

Jacarta, Viva – A Expo Internacional de Educação e Treinamento da Indonésia (IIEDE) 2025 Education Expo 2025 foi inaugurada oficialmente na quinta-feira, 23 de janeiro, no Hall B Jakarta International Center. O evento que aconteceu de 23 a 26 de janeiro de 2025 teve como tema “moldar o futuro da geração indonésia” e entrou em sua 33ª edição. A exposição contou com a presença de milhares de estudantes da região metropolitana de Jacarta.

Leia também: Metallica usa guitarra indonésia! Produtos locais estão em destaque na NAMM Show 2025

O Iieete 2025 contou com a presença de mais de 65 participantes, incluindo universidades estaduais (PTN) e grandes universidades privadas (PT) nacionais e estrangeiras. Esta exposição conta com a participação de 16 países, nomeadamente Indonésia, China, Japão, Malásia, Singapura, Turquia, Áustria, Coreia do Sul, Austrália, Rússia, Espanha, Alemanha, Hong Kong, Índia, Tailândia e Reino Unido. Role ainda mais.

O presidente do organizador da exposição, Sukur Sakka, explicou que esta exposição teve como objetivo atrair cerca de 20 mil estudantes e estudantes, bem como mais de 10 mil visitantes do ensino profissional e do público em geral.

Leia também: Presidente do MPR: A nação indonésia deve Budi ao pesenren

https://www.youtube.com/watch?v=g0t5pmkadmq

“O Iieete este ano pretende receber cerca de 30 mil visitantes com uma melhor qualidade de exposição do que nos anos anteriores. Esta exposição é mais eficiente e eficaz para os alunos porque em quatro dias podem obter informações de centenas de participantes em comparação com se tiverem de ir a cada instituição separadamente”, disse Sukur Sakka.

Leia também: Pronto para férias? Esta é uma agenda anual de eventos festivos em Bali durante 2025

Desde que foi realizado pela primeira vez em 1993, o IIETE continuou a crescer e é apoiado pelo Gabinete de Educação DKI Jacarta e pelo Ministério da Educação da República da Indonésia.

“Porque com a educação todos mudarão o estado do mundo”, acrescentou Sukur.

Várias instituições educacionais internacionais, instituições de cursos e treinamentos presentes na exposição introduziram programas educacionais diferenciados, que vão desde diploma, S1, S2, S3, bem como programas e treinamento internacionais.

Algumas instituições de ensino que atraem a atenção dos visitantes são a Universidade Trisakti, a Universidade da Indonésia, a Universidade Diponegoro, a Universidade ESA Unggul, a Universidade Islâmica da Indonésia, a Surabaya e a Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

O chefe do Centro de Informação e Relações Públicas Uin Jakarta LP2M, Zaenal Muttaqin, MA, afirmou que a participação da Uin Jakarta no Iieete 2025 foi um compromisso da universidade em introduzir vantagens acadêmicas, de pesquisa e inovação.

“Esta exposição é um impulso estratégico para a Uin Jakarta se aproximar da comunidade, ao mesmo tempo que expande a rede de cooperação com vários intervenientes no mundo da educação”, afirmou.

Expo Internacional de Educação e Treinamento da Indonésia (IIETE) 2025

Em uma série de IEETE 2025, Uin Jakarta esteve presente no estande A248 Hall B JCC apresentando diversas informações relacionadas a programas de estudo, bolsas de estudo, serviços acadêmicos e oportunidades de pesquisa e inovação. Os visitantes podem interagir diretamente com a equipe do Jakarta Uin para obter informações mais abrangentes.

A ESA Unggul University (UEU) também está presente no estande A58, apresentando uma variedade de programas de estudos superiores, as mais recentes instalações educacionais e oportunidades de bolsas de estudo oferecidas. No primeiro dia da exposição, os futuros alunos que visitaram o estande da UEU receberam uma demonstração de produtos do currículo de design de produto ministrada pelo professor de design de produto Salman Maulana, S.Sn., M.DS.

No IIEETE 2025 participaram mais de 120 universidades e instituições de ensino nacionais e estrangeiras. Além da exposição, há um EDUTALK Talkshow no palco principal e no lobby que acontece das 13h00 às 15h00 WIB. As instituições de ensino participantes têm a oportunidade de realizar sessões interativas com futuros alunos sobre diversos temas interessantes. Além disso, estão disponíveis testes SNBT e teste simulado IELTS na sala de estudo 101.