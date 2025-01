Integridade intelectual nas universidades ameaçada pela predileção do RSS por teorias da conspiração: Jairam Ramesh

O Congresso alegou na sexta-feira (17 de janeiro de 2025) que a integridade intelectual nas principais universidades está ameaçada pelo “vírus” da predileção do Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) por teorias da conspiração e xingamentos infantis.

O secretário-geral do Congresso responsável pelas comunicações, Jairam Ramesh, também disse que as novas regras da University Grants Commission (UGC) visam apenas promover “politicagem não séria” nos campi.

Ramesh citou uma reportagem da mídia que afirmava que vários membros do corpo docente da Universidade de Delhi (DU) condenaram uma discussão sobre o livro de 2024 do jornalista Ashok Shrivastav, Modi vs Khan Market Gang, realizada no campus na quinta-feira (16 de janeiro de 2025).

“A integridade intelectual nas nossas principais universidades está ameaçada pelo vírus da predileção do RSS por teorias da conspiração e xingamentos infantis”, disse ele.

“Um evento foi realizado nas instalações da Universidade de Delhi em apoio a um livro abertamente partidário e pouco sério, que contou com a presença de ninguém menos que o próprio vice-reitor”, disse Ramesh.

“Isto é uma vergonha absoluta para o que tem sido uma instituição educacional de primeira linha, mas que agora funciona como um braço estendido do RSS”, disse ele.

“As novas regras UGC, que permitem uma maior supervisão central da nomeação de VCs e indivíduos não académicos, destinam-se apenas a promover essa politicagem não séria nos campi”, disse o líder do Congresso.

O Congresso na terça-feira (14 de janeiro de 2025) qualificou o projeto de regulamento da UGC para a nomeação de professores e pessoal acadêmico em universidades e faculdades como “draconiano e inconstitucional” e exigiu que fosse retirado imediatamente.

Ramesh disse que o UGC divulgou recentemente o projeto de Regulamento UGC (Qualificações Mínimas para Nomeação e Promoção de Professores e Pessoal Acadêmico em Universidades e Faculdades e Medidas para Manutenção dos Padrões no Ensino Superior), 2025.

“As suas muitas ideias desastrosas incluem: remover o limite de 10% para cátedras contratuais, abrindo as portas à contratualização em grande escala do ensino no ensino superior. Isto destruirá a qualidade das nossas instituições e o espírito de independência académica”, disse ele.