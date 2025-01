Inter e Milan vencerão e se classificarão para as oitavas de final da Liga dos Campeões

Milão-Girona 1:0 NOTÍCIAS E Sparta Praga-Inter 0-1 NOTÍCIAS na sétima jornada do campeonato da Liga dos Campeões

Inter e Milão vencer por 1 a 0 e ver as oitavas de final da Liga dos Campeões mais próximas, com classificação direta, junto comAtalanta. Ou Cidade de Manchester em vez disso ele perde em casa PSG e uma eliminação sensacional é iminente. Em Praga, o Inter aproveitou um gol de Lautaro aos 12′ para vencer o Sparta Praga, depois de perder várias chances com o argentino para fechar o jogo e ver o gol de 2 a 0 de Dumfries ser anulado devido ao impedimento de Dimarco. Agora os nerazzurri estão em quarto lugar com 16 pontosum último dia em casa contra o Mônaco será suficiente para avançar diretamente para as oitavas de final. O Milan também deu um salto, sofreu em casa, mas continuou vencendo Girona com gol de Leão no primeiro tempo. Um poste de Theo Hernandez e outro de Musah no primeiro tempo, mas depois os espanhóis mantiveram o jogo e criaram, reclamando de um gol anulado por Gil por impedimento milimétrico. Milan aos 15 anos em sexto lugar.

Agência ANSA Agência ANSA Manchester City é derrotado em Paris e enfrenta o rebaixamento

A equipe de Guardiola foi derrotada por 4 a 2 depois de vencer por 0 a 2

City desmorona em Paris, vence por 2 a 1 contra o PSG e depois se recupera e perde por 4 a 2. Até o momento, a equipe de Guardiola é a primeira a ser rebaixada, um milagre necessário para evitar o colapso. O Bayern de Munique também perde para o Feyenoord por 3 a 0 e as oitavas de final diretas estão acabando

Milão x Girona



ASSISTA ÀS NOTÍCIAS AO VIVO

CLASSIFICAÇÃO DA LIGA DOS CAMPEÕES

TODOS OS JOGOS DO SÉTIMO DIA

Inzaghi



Reprodução reservada © Copyright ANSA