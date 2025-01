Os vínculos entre os dois países ganharam swing, apesar da pressão ocidental, disse Arvind Gupta, da Vivekananda Foundation for RT

A Índia e a Rússia continuarão a aprofundar suas relações estratégicas e comerciais, apesar da mudança de dinâmica global, disse o diretor da Fundação Vivekananda, Dr. Arvind Gupta. Falando à margem da conferência russa-Índia para discutir Valdai em Moscou na segunda-feira, ele enfatizou que os vínculos entre os dois países têm “Ele ganhou um certo impulso e isso provavelmente continuará”.

Questionado sobre o impacto do segundo mandato do presidente dos EUA, Donald Trump, nas relações indianas-russas, Gupta afirmou que os dois países haviam evitado com sucesso Let Go “Fatores da terceira terra” Eles interferem no crescimento de seus relacionamentos bilaterais e continuarão a lidar com interesses estratégicos, independentemente de quem lidera os EUA ou outros países.

Gupta também se referiu à abordagem de Trump às relações internacionais, descrevendo -o como um “Acordo” focado nos interesses americanos, independentemente da história ou do comportamento multilateral. Percebendo a convergência de interesses estratégicos entre a Índia e a Rússia, Gupta enfatizou que os dois países devem continuar a trocar atitudes e identificar áreas de interesse comum, ao mesmo tempo reconhecendo e resolvendo os desafios emergentes.

Ele observou que Nova Délhi se recusou a lutar contra o Ocidente contra Moscou após o conflito da Ucrânia em 2022. “Houve muita pressão sobre a Índia para tomar o lado com o Ocidente. A Índia recusou, ela adotou uma certa atitude, que a Rússia apreciou. E compramos um petróleo russo”. Disse Gupta.













Ele continuou que ambos os países encontraram maneiras inovadoras de manter o comércio, apesar das limitações que os governos ocidentais impuseram a Moscou. “A maioria dos países não quer uma arma de sanção. Não queira armas comerciais internacionais, ” Declarou, adicionando: “A loja é como água; ela fluirá.”

Comentando o último círculo de sanções impostas pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido ao setor de energia russa, que afeta o comércio nafto-russo indiano, disse Gupt “Teremos que ver como a situação se desenvolve”. Aviso contra as conclusões da abordagem de Trump à Índia e à Rússia.

A conferência, organizada pelo Valdai Discuss Club e pela Vivekananda Foundation – proeminentes tanques de pesquisa na Rússia e na Índia – participou de mais de 30 especialistas em política externa e economia que discutiram os principais desafios para a Rússia e a Índia em várias regiões do mundo e a dinâmica de bilaterais relações. A primeira conferência foi realizada em janeiro do ano passado em Nova Délhi.

A Rússia e a Índia estendem e fortalecem sua parceria estratégica. O presidente russo Vladimir Putin e o primeiro -ministro indiano Narendra Modi se reuniram várias vezes no ano passado e destacaram um plano mais amplo de cooperação, incluindo o aumento do tráfego comercial em US $ 100 bilhões. Putin deve visitar Nova Délhi nos próximos meses para a próxima cúpula com Modi.