Intervenção direcionada planejada para aumentar o registro eleitoral e a participação nas eleições: Diretor Eleitoral Rathan U. Kelkar

Os responsáveis ​​eleitorais estão a planear um inquérito para determinar as razões do baixo registo nos cadernos eleitorais e da participação nas eleições de determinados sectores, como os jovens e os eleitores estrangeiros.

A pesquisa está planejada antes de intervenções focadas destinadas a incentivar o registro e a participação no processo eleitoral, disse o Diretor Eleitoral (CEO) de Kerala, Rathan U. Kelkar, aqui na segunda-feira, após divulgar os cadernos eleitorais finais com base em 1º de janeiro de 2025 como data de qualificação. . .

O recenseamento é particularmente baixo entre os jovens eleitores dos 18 aos 19 anos (1,07% do total), em comparação com 15,62% no grupo dos 20 aos 29 anos, 19,05% no grupo dos 30 aos 39 anos, 21,30% no grupo dos 40 aos 49 anos. faixa etária e 18,84% na faixa etária dos 50 aos 59 anos, segundo dados divulgados pelo diretor-geral.

(A Comissão Eleitoral da Índia (ECI) é responsável pelas eleições para o Parlamento e para as Assembleias Estaduais e para os cargos de Presidente e Vice-Presidente. As responsabilidades da ICE em Kerala são desempenhadas através do Diretor Executivo de Kerala.)

A faixa etária de 18 a 19 anos tem 2,96 lakh eleitores, mas o eleitorado potencial com base na população projetada é muito maior, de acordo com autoridades eleitorais. As faixas etárias de 18-19, 20-29 e 30-39 são os únicos grupos onde os homens superam as mulheres em Kerala.

No caso dos eleitores estrangeiros, embora Kerala esteja no topo da lista a nível nacional em número, a participação real nas eleições é muito baixa. De acordo com o relatório estatístico detalhado divulgado pela CE em Dezembro de 2024 sobre as 18.ªs eleições de Lok Sabha, Kerala liderou a lista nacional com 89.839 eleitores estrangeiros. Porém, deles, apenas 2.670 votaram. O número de eleitores estrangeiros aumentou para 90.124 eleitores, de acordo com a lista eleitoral final publicada na segunda-feira (6 de janeiro), após a última revisão resumida especial.

Da mesma forma, a ficha informativa das pesquisas Lok Sabha de 2024 também revelou que Kerala ficou em 13º lugar entre os estados e 17º no geral na porcentagem de eleitoras que realmente votaram.

Kelkar disse que o seu gabinete estava a planear intervenções focadas para abordar a “apatia urbana” e a relutância, especialmente, por parte dos eleitores jovens. As campanhas são planeadas através de redes sociais e clubes de alfabetização eleitoral. “Em termos de recenseamento eleitoral do NRI, estamos no topo (nacionalmente). Mas precisamos de uma pesquisa para descobrir as razões da baixa participação nas eleições”, afirmou.

Kelkar disse que a ênfase estava na manutenção de “cadernos eleitorais saudáveis”, registrando efetivamente os eleitores jovens e os setores desfavorecidos e vulneráveis ​​e removendo dos cadernos os eleitores ausentes, deslocados e mortos (ASD).