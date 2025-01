Intoxicação alimentar em massa de alunos da escola primária MGB em Sukoharjo, foi o que disse o Ministro Coordenador Zulhas

Enquanto isso, AO VIVO – Caso de envenenamento em massa vivenciado por 50 alunos do SD Dukuh 03, Sukoharjo, Java Central, após consumirem o cardápio de Refeição Nutritiva Gratuita (MBG), quinta-feira, 16 de janeiro de 2025.

Em resposta a isto, o Ministro Coordenador (Menko) da Alimentação, Zulkifli Hasan, disse que seria realizada uma avaliação.

“Claro que será avaliado, é um grande trabalho”, disse o homem conhecido como Zulhas depois de liderar uma reunião de coordenação do sector alimentar na Residência Oficial do Governador do Norte de Sumatra, Jalan Jenderal Sudirman, na cidade de Medan, terça-feira, 21 de janeiro. 2025.

O programa MBG que foi iniciado pelo Presidente da República da Indonésia, Prabowo Subianto, Zulhas revelou que o Governo da Indonésia continuará a melhorar a implementação do programa.

“Passaram apenas 2 semanas, (vai) continuar a ser aperfeiçoado, aperfeiçoado, aperfeiçoado”, afirmou o Presidente Geral do PAN.

 Vários alunos do SDN 29 Pontianak desfrutaram de refeições nutritivas gratuitas (MBG) Foto: VIVA.co.id/Destriadi Juventude (Pontianak)

Zulhas explicou que o programa MBG será expandido para áreas da Indonésia para receber seus benefícios com o objetivo de atingir 82 milhões de estudantes.

“E por último, ontem nós dois ajudamos na implementação de refeições nutritivas gratuitas. Este ano apenas 15 milhões receberam benefícios. Esperançosamente, se o presidente estiver disposto a doar um orçamento de Rp 140 trilhões em agosto, os beneficiários alcançarão mais 82 milhões Esperamos que possamos “alcançar os ideais de uma Indonésia desenvolvida no futuro”, explicou Zulhas.

 Implementação do programa MBG em Tangerang Regency Foto: VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

Como se sabe, dezenas de estudantes do SDN Dukuh 03 Sukoharjo foram envenenados após consumirem alimentos do programa de refeições nutritivas gratuitas (MBG), na quinta-feira, 16 de janeiro de 2025.

A diretora do SDN Dukuh 03, Lilik Kurniasih, disse que o incidente ocorreu por volta das 09h30. Nesse horário, a comida chegava à escola às 09h. Em seguida, os alunos comem a comida. Depois de comer, alguns alunos sentiram náuseas e tonturas.

Ele disse que os alunos que sentiram esses sintomas eram alunos da 1ª à 6ª série. Eles também admitiram sentir um cheiro rançoso no frango enfarinhado que servia de acompanhamento. “Alguns sentiram náuseas, tonturas e uma criança vomitou”, disse ele.