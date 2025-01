Yakarta, vivo – Vários pontos de inundação surgiram em Yakarta devido às altas chuvas que coraram desde terça -feira, 28 de janeiro de 2025, da tarde. Um dos lugares bastante graves foi a Daan Mogot Road, West Yakarta.

Nesse local, o nível da água atinge 30 a 40 cm, resultando em fluxo de tráfego.

De acordo com as informações mais recentes sobre a conta Metro Jaya Polda x TMC, a água estagnada em Jalan Daan Mogot Km 13+500 precisamente em frente ao Samara Hotel faz com que veículos a motor não possam atravessar.

 Ilustração da chuva. Foto: Entre fotos/wahyu putro a/kye.

“O último relatório para Jalan Daan Mogot KM 13+500 em frente ao hotel Samara, o fluxo de tráfego não pode ser aprovado. Para veículos que você só pode pressionar”, escreveu o Metro da TMC Polda na carga.

Essas condições forçam os motoristas a usar a rota Transjakarta como uma alternativa temporária.

A polícia de trânsito foi destacada no local para ajudar a regular o fluxo do veículo. No entanto, o congestionamento não pode ser evitado, especialmente nas estradas ao redor de Daan Mogot, que é a rota de transferência atual.

Além disso, a polícia exorta o público a evitar áreas afetadas e usar rotas alternativas para a viagem suave da viagem. “No momento, encontre outra forma alternativa”, escreveu o TMC Polda Metro.

