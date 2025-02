Investigação criminal determina o destino dos casos de documentos do Mar Ensedado amanhã

Yakarta, vivo – A Agência de Investigação Criminal da Diretoria de Crimes Gerais (Dittipidum) manterá um caso de supostos casos de falsificação dos documentos do mar de Tangerang, amanhã. O título do caso para determinar se o caso subirá para o estágio de investigação.

“Teremos um caso, realizaremos o caso amanhã”, disse o diretor de crimes gerais (Dirtipidum) da Agência de Investigação Criminal da Polícia Nacional, Brigada General Djuhandani Rahardjo Puro, segunda -feira, 3 de fevereiro de 2025.

Ele disse que o processo de exame foi realizado em sete testemunhas até hoje. Existe a inspeção do BPN RI, ex -chefe do Gabinete do Land do Regency Taberang (Kakantah), dois Comitê A, o novo Regency Kakantah de Tangerang, chefe da determinação da Regency de Tangerang e chefe de disputas de Tangerang Regency.

“Recebemos uma emissão de certificados do arquivo Warkah Regency Warkah, até 263 arquivos atualmente apresentados à polícia nacional para maior investigação e depois acompanhando”, disse ele.

 Perto do mar em Tangerang quando os policiais desmontaram Foto: Viva.co.id/sherly (Tagerang)

Anteriormente, a Polícia Nacional também investigou o próximo mar nas águas de Tangerang, Banten. O pedido para o início da investigação ou SPDP foi publicado em 10 de janeiro de 2025.

“Eu disse que quando as notícias começaram no início de janeiro, havia um mar próximo de Tagerang, o chefe da polícia nacional (o general Listyo Sigit Pabowo ordenou que realizassem uma investigação”, disse o diretor de crimes gerais (Dirtipidum ) da investigação criminal da polícia da agência, a brigada general Djuhandani Rahardjo Puro, sexta -feira, 31 de janeiro de 2025.

Ele disse que seu partido estava revisando e depois coordenando com o Ministério de Assuntos Marítimos e Pescadores (KKP), o Ministério de Assuntos Agrários e Planejamento Espacial (ATR)/ Agência Nacional de Terras (BPN), bem como o Kelurahan, onde a emissão de A emissão da emissão da emissão da emissão da emissão da emissão da emissão da emissão da emissão da emissão da emissão da emissão da emissão da emissão da emissão de certificação de direitos de uso de edifícios (SHGB) foi finalmente cancelado.

“Nesse processo, ainda estamos realizando uma investigação coletando vários elementos de evidência ou informação”, disse a Brigada General Djuhandani.