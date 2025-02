A Autoridade de Antimonopólio iniciou a investigação de poltronesofà para uma prática comercial incorreta. Você leu na nota.

A empresa não indicaria corretamente preços e descontos anunciados durante campanhas promocionais publicadas através da televisão, rádio, mídia social e Internet. Em particular, a leitura – Armtronesofà em conexão com campanhas promocionais contínuas enfatizaria a existência e o conforto dos preços reduzidos e a porcentagem de descontos – entre outras coisas “termo” (por exemplo, com o slogan “termina no domingo”) – calculado em comparação com muito mais alto Preços completos que nunca seriam ou quase nunca teriam sido aplicados.

