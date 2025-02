Investigue a identidade do corpo de um sangue masculino em Depok, a polícia baixará o conteúdo da conversa do telefone celular

Depok, vivo – A polícia ainda continua a explorar o caso da descoberta do corpo de um homem que deitou sangue sangrento no cabo Jalan RT 05 RW 07, Beji, sai às 05h30 da Wib. A polícia encontrou um telefone celular nos arbustos não muito longe da localização da vítima. Para descobrir esse caso, a polícia abrirá o conteúdo da conversa no telefone celular que supostamente pertencia à vítima.

Leia também: A história de Kombes Ade Ary é quase enganada por piratas de computadores que confessam jovens a adultos mais velhos

“Na verdade, há um telefone celular, mas neste momento ainda estamos explorando se o telefone celular pertence à vítima ou tem outra pessoa. Ainda não (verificou o conteúdo da conversa no telefone celular)”, disse a polícia De Paur Humas Metro Depok, AKP fez Budi, na terça -feira, 18 de fevereiro de 2025.

Atualmente, a coisa nova que foi revelada foi o sexo da vítima, o homem de 30 anos. As vítimas foram encontradas sob as vias aéreas de alta tensão (Sutet). A polícia ainda está explorando a possibilidade de a vítima pular do poste de Sutet.

Leia também: Os que buscam peixes de Jombang encontraram um corpo sem cabeça, supostamente vítima de mutilação

 Ilustração da linha policial. Foto: Entre fotos/Risky Andrantedo

“Sim, neste momento ainda estamos investigando, então as acusações são suspeitas, enquanto há algumas acusações, seja vítima de atos criminosos ou aqueles que se preocupam com o cometer suicídio, ainda estamos investigando”, disse ele.

Leia também: O autor do celular da criança riu quando viu a vítima caindo foi presa

A condição da ferida experiente é bastante severa. Feridas no rosto e na cabeça são difíceis de reconhecer. Nenhum dos moradores locais também conhecia a vítima.

“Nesse momento, a vítima parece ferida na cabeça e depois se abriu nos pés e nas mãos. (Ferida) a cabeça frontal e frontal, (parte) também (cabeça) também (ferida). Quase metade (ferida) disse.

Até agora, a polícia não recebeu relatos de moradores que perderam parentes. A dificuldade da vítima foi reconhecida porque não havia identidade ligada ao seu corpo.

“A primeira é que os moradores não reconhecem esses moradores do ambiente lá, não os moradores locais. Então, o segundo é visto pelo corpo da vítima, o rosto e a cabeça da vítima foram muito feridos”, disse.

A polícia ainda está examinando várias testemunhas. A partir desta afirmação, ele pode ajudar mais tarde a revelar o ponto brilhante deste caso.

“Atualmente, existem muitas testemunhas que examinamos e que fomos questionados. Então, com base nessa base, podemos concluir a que horas concluiremos, então a causa é a razão pela qual a vítima pode morrer lá”, ele disse.

A polícia também está procurando outra evidência em forma de CCTV em torno da localização. Atualmente, o caso ainda está sendo explorado.

“Sim, dos residentes e também tentamos encontrar informações de CFTV que estão lá. Provavelmente, tentamos obter informações de CCTV lá”, disse ele.