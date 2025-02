Investimento por valor de ₹ 4,40 lakh crore recebido durante a cúpula comercial de Bengala, diz WB CM

O primeiro -ministro de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, na quinta -feira (6 de fevereiro de 2025) disse que as propostas de investimento no valor de ₹ 4,40 lakh crore foram recebidas durante a Cúpula de Negócios de Bengala de Bengala, 2025, enfatizando que o Estado permanece o “mais seguro e mais seguro e mais tão seguro e mais tão seguro e mais tão tão seguro quanto mais seguro e mais tão tão tão seguro quanto mais tão tão seguro e mais seguro e mais tão tão seguro quanto mais seguro e mais seguro e mais tão tão tão seguro quanto mais seguro e mais seguro e mais tão tão tão tão tão tão tão seguro quanto no mais inteligente “lugar para investir.

“Estamos muito felizes em compartilhar que recebemos propostas de investimento no valor de 4,40.595 milhões de rúpias durante este evento”, disse o primeiro -ministro na sessão final do BGBS 2025.

Banerjee anunciou que foram assinados 212 memorandos de compreensão (MOU) e listas de intenção em vários setores, destacando o próspero clima de investimento do estado. Ele observou que aproximadamente 5.000 delegados participaram da cúpula comercial de dois dias, que incluiu 25 embaixadores e 200 delegados estrangeiros de 40 países, com representantes de 20 países associados.

A Cúpula de Negócios Globais de Bengala (BGBS) 2025, que começou na quarta -feira, viu a presença dos principais industriais como Mikesh Ambani, presidente da Reliance Industries Limited (RIL); Sajjan Jindal, presidente da JSW; Sanjiv Puri, presidente da ITC; Harshavardhan Neotia, presidente do grupo Ambuja Neotia; e Sanjiv Goenka, presidente do grupo RP-Sanjiv Goenka, entre outros. Esses proeminentes líderes empresariais prometeram investimentos no estado e elogiaram o primeiro -ministro Mamata Banerje por seus esforços para promover investimentos no leste da Índia.

O presidente da RIL anunciou um investimento proposto de rúpias de ₹ 50.000 milhões no oeste de Bengala para 2030, enquanto o grupo JSW revelou planos de investir rúpias de ₹ 16.000 milhões para desenvolver um projeto de energia de 1.600 MW em Salboni. O grupo Ambuja Neotia propôs um investimento de rúpias de ₹ 15.000 milhões, e o grupo RP-Sanjiv Goenka prometeu investir ₹ 10.000 milhões de rúpias durante a cúpula.

No segundo dia, o ministro principal anunciou um importante projeto de exploração de petróleo das ONGs em Ashoknagar, North 24 Parganas.

“Damos 15 acres terrestres em Re 1 às ONGs em Ashoknagar. Eles descobriram com sucesso petróleo e gás, que serão usados ​​comercialmente. Estamos apoiando a iniciativa ONGs e também daremos arrendamentos de petróleo de mineração. Isso trará Bengala no mapa de petróleo da Índia ”, disse a sra. Banerjee.

Ao longo da cúpula, o primeiro -ministro Mamata Banerjee enfatizou as iniciativas do setor social de seu governo. Na quinta -feira, ele destacou o progresso social do estado, observando que seu governo divulgou 1,72 milhão de pessoas da pobreza no oeste de Bengala. Ele também mencionou que, além dos esquemas de incentivo em dinheiro, seu governo fornece ciclos para estudantes e comprimidos da classe IX para os alunos da classe XI nas escolas.

O governo do Congresso de Trinamool, liderado pelo primeiro -ministro Banerjee, está no poder no oeste de Bengala nos últimos 13 anos e organizou oito edições da Cúpula de Negócios Globais de Bengala (BGBs), incluindo a que terminou na quinta -feira.

O ministro principal também falou sobre os investimentos propostos nas cúpulas anteriores, afirmando que, nas últimas sete edições da BGBS, foram feitos investimentos no valor de 19 lakh crore, dos quais o trabalho durante ₹ 13 lakh crore foi implementado na terra.

Na última edição da BGBS em 2023, foram recebidas propostas de investimento avaliadas em ₹ 3,76 lakh milhões de rúpias, demonstrando o crescimento constante da economia do estado.